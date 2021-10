Fin de la Touch Bar, puissance, Mini-LED… qu’attendre des MacBook Pro 14 et 16 pouces ?

D'après des fuites, les MacBook Pro 14 et 16 pouces ne se contenteraient pas de la puce M1X et d'un changement de taille de dalle. Ils signeraient aussi l'arrivée du Mini-LED et la fin du Touch Bar.

La date de la conférence d’octobre d’Apple est désormais connue. Reste à savoir ce que la firme de Cupertino a prévu de nous présenter. Si on en croit les nombreux leaks qui indiquent qu’ils sont entrés en production, de nouveaux modèles de MacBook Pro devraient débarquer.

Selon le développeur Dylandkt, cité par Mac Rumors, les prochains MacBook Pro en 14 et 16 pouces comporteraient 16 Go de RAM et 512 Go de stockage.

Quelques améliorations à la marge

Il n’y aurait donc pas de grand chambardement à attendre du côté de ces composants avec cette nouvelle génération. Il ajoute par ailleurs que la puce M1X possèderait la même configuration sur les deux modèles, avec 10 cœurs CPU. En conséquence, le prix des deux modèles pourrait être bien plus proche que ce qu’il en est aujourd’hui entre les modèles 14 et 16 pouces.

En revanche, un léger changement de design du clavier serait à attendre, puisque ces MacBook Pro signeraient la fin de la Touch Bar. En revanche, le HDMI et le lecteur de cartes SD serait toujours de la partie. Le leaker répète au passage d’autres informations qu’il avait déjà dévoilées : la présence d’une webcam 1080p, qui serait donc une amélioration par rapport à la caméra 720p actuelle.

En revanche, le chargeur devrait changer à en croire Dylandkt, potentiellement pour mieux intégrer le MagSafe comme cela se murmure depuis le début de l’année.

L’écran volera-t-il le show ?

Au-delà de ces changements à la marge et de l’ajout de la puce M1X, la vraie star de cette amélioration de la gamme MacBook Pro pourrait sans nul doute être son écran mini-LED. Ce dernier possèderait des bordures plus fines, tant et si bien que le logo sous l’écran disparaitrait.

En revanche, selon le leaker, les nouveaux MacBook Pro ne possèderaient finalement pas un taux de rafraichissement de 120 Hz. Cette rumeur serait due à des tests en début d’année sur des prototypes avec ce taux, mais l’idée n’aurait pas été gardée sur les modèles finaux. Du moins cette année.