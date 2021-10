iPhone 13 Pro vs Nokia 3310 : lequel est le plus résistant ?

Et si on lâchait un Apple iPhone 13 Pro et un Nokia 3310 du haut de 20 étages ? Un youtuber a fait le test.

Il y a quelques années, le 3310 a refait surface. Si le Nokia 3310 est un succès planétaire, c’est pour de multiples bonnes raisons, à commencer par son design. Tout le monde en conviendra, le Nokia 3310 est une légende, symbole de toute une génération, il est également réputé pour être le plus résistant des téléphones portables. On ne parle pas du récent 3310, mais de l’original.

Quant à l’iPhone 13 Pro, il a été renforcé par rapport à son prédécesseur. Le dos en verre et la face avant sont en Ceramic Shield (nom commercial pour le Gorilla Glass Victus de chez Corning chez Cupertino).

La chute de 20 étages

Que se passe t-il si on laisse tomber ces deux téléphones du haut de 20 étages ? Le Nokia 3310 a été séparé violemment en plusieurs morceaux, avec la batterie amovible et la coque. L’iPhone 13 Pro est en un seul morceau, c’est la face arrière en verre qui est brisée, par contre le smartphone reste fonctionnel malgré tout. On vous déconseille de reproduire l’exercice chez vous.