Votre MacBook Pro 2021 peut avoir un peu de retard à la livraison

Si vous optez pour une configuration un peu sophistiquée des MacBook Pro 14 et 16 2021 d'Apple, la livraison de votre ordinateur portable pourra prendre un peu de retard.

Annoncés en grande pompe, les MacBook Pro 14 et MacBook Pro 16 de 2021 sont évidemment d’ores et déjà référencés sur le site d’Apple. La marque à la pomme indique par ailleurs que les nouveaux ordinateurs portables survitaminés seront disponibles à partir du mardi 26 octobre prochain.

De petits retards à prévoir

Attention cela dit. Si vous avez précommandé l’un de ces ordinateurs, vous ne serez peut-être pas livré tout à fait dans les temps. Plus précisément, des délais supplémentaires peuvent être engendrés si vous personnalisez votre configuration de MacBook Pro 2021.

En effet, sur le site français de la marque à la pomme, les dates de livraison estimées peuvent aller jusqu’à fin novembre selon les options que vous avez choisies pour booster votre PC (M1 Pro ou M1 Max, quantité de mémoire unifiée, configuration du GPU…), les délais peuvent être repoussés jusqu’au 23 novembre, soit dans un peu plus d’un mois.

Des livraisons repoussées à décembre aux États-Unis

Rien de bien méchant en soi. Toutefois, il faut espérer que les délais en question ne s’étendent pas plus. Aux États-Unis, par exemple, certaines livraisons de MacBook Pro 16 2021 personnalisés ne seront honorées qu’à l’approche de Noël.

Pour aller plus loin

Apple veut s’assurer que le notch des MacBook Pro 2021 ne pose pas problème pour les apps

Notez que les versions de base — et donc les moins chères — ne sont pas concernées pour le moment par ces petits retards et seront également disponibles en magasins.

On peut ainsi penser qu’il faut simplement un certain temps à Apple pour préparer l’ordinateur avec la configuration de vos rêves. On pourrait aussi y voir quelques symptômes de la pénurie de composants qui frappe le secteur de la tech, mais il semble un peu prématuré de favoriser cette piste pour le moment.