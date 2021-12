Apple simplifierait grandement sa gamme Mac… pour mieux la renouveler

Apple aurait pour projet de lancer un total de cinq nouveaux Mac en 2022, tout en simplifiant légèrement sa gamme. Ces changements concerneraient le MacBook Air et l'iMac Pro.

Si le MacBook Air a largement aidé Apple à s’imposer sur le marché de l’ordinateur portable en 2021, la marque réfléchirait à changer le nom de ce modèle pourtant iconique. On apprend de MacRumors que le MacBook Air perdrait son appellation « Air » en 2022 pour se contenter du nom « MacBook », plus concis. L’idée ? Simplifier la gamme en ne comptant plus que sur les appellations « MacBook », orientée vers le grand public, et « MacBook Pro » destinée aux utilisateurs avancés et aux créatifs.

Si Apple procède effectivement à ce changement l’année prochaine, la marque déterrerait alors l’appellation « MacBook », qui n’était pas apparue dans ses gammes depuis 2019 et l’abandon du MacBook de 12 pouces. Compact et minimaliste, ce dernier se distinguait par un système de dissipation passif et par son utilisation de processeurs Intel à très basse consommation. Une approche « fanless », misant sur l’efficacité énergétique et l’autonomie, que nous devrions retrouver avec le successeur de l’actuel MacBook Air M1.

Le retour de l’iMac Pro se ferait uniquement sur le créneau 27 pouces

Autre changement évoqué par MacRumors, le retour d’un iMac Pro au catalogue d’Apple… mais pas n’importe comment.

Le dernier modèle avait été retiré du catalogue en début d’année 2021 après une période d’exploitation initiée en 2017. Depuis, la gamme iMac avait uniquement été renouvelée avec l’arrivée au printemps 2021 du nouvel iMac M1. S’il profite bien d’un tout nouveau design, ce dernier ne se décline qu’en 24 pouces de diagonale… laissant ainsi inoccupé le créneau 27 pouces.

D’après les informations qui parviennent jusqu’à nous cette semaine, ce serait toutefois pour une bonne raison. Apple aurait visiblement dans l’idée de réserver cette taille d’écran à un nouveau modèle d’iMac Pro. Potentiellement équipé des nouvelles puces M1 Pro et M1 Max, on y trouverait un tout nouveau design et une connectique plus généreuse.

Au bout du compte, nous aurions donc le choix entre les « MacBook » et les « MacBook Pro » sur le terrain des ordinateurs portables Apple ; tandis que les machines de bureau tout-en-un de la marque à la pomme ne seraient plus articulées qu’autour des « iMac » (en 24 pouces uniquement) et « iMac Pro » (en 27 pouces uniquement). Apple se rapprocherait alors de la stratégie adoptée depuis quelques années pour les iPhone, déclinés en versions classiques ou « Pro ».

Des simplifications potentiellement nécessaires : Apple s’apprêterait en tout à lancer cinq nouveaux Mac en 2022. Outre les MacBook et iMac Pro que nous avons évoqués, la firme miserait sur une nouvelle mouture du Mac mini, mais aussi sur un nouveau MacBook Pro entrée de gamme. Un nouveau modèle de Mac Pro équipé de puces Apple Silicon serait également au programme.

