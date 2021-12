Apple Music Voice est disponible : comment profiter du service de streaming musical à prix cassé ?

Depuis lundi soir et le déploiement des mises à jour iOS 15.2, macOS 12.1, iPadOS 15.2 et watchOS 8.3, Apple a déployé son service Apple Music Voice qui s’appuie sur Siri pour contrôler et diffuser votre musique. On vous explique comment profiter de l'offre de streaming musical à petit prix.

Présenté lors de la dernière Keynote automnale, le service Apple Music Voice est désormais disponible avec sa volonté de proposer une offre d’accès au très large catalogue de plus de 90 millions de titres à prix cassé.

Qu’est-ce qu’Apple Music Voice ?

C’est le tout nouvel abonnement Apple Music qui passe nécessairement par Siri. Et ce, quel que soit l’appareil Apple que vous utilisez (iPhone, iPad, HomePod, AirPods, Apple Watch), et même CarPlay dans votre véhicule. Ce nouvel abonnement ne fonctionne qu’avec le concours de l’assistant vocal maison qui prend les commandes et diffuse votre musique.

Cela a un avantage : vous pouvez tout gérer de la voix, votre abonnement comme le choix du titre ou de la playlist. Revers de la médaille, vous ne pouvez pas créer votre propre playlist sur le moment, choisir l’ordre de lecture et la lancer si vous vous contentez du forfait de base.

Apple Music Voice est un abonnement minimaliste. Vous ne pourrez pas profiter de l’Audio spatial, de la qualité lossless des morceaux, ou encore de fonctions comme Paroles et Clips vidéo, à moins de passer à un abonnement supérieur (qui inclura aussi la commande vocale avec Siri).

Qu’allons-nous y trouver ?

Avec Apple Music Voice, vous avez accès au même catalogue qu’avec n’importe quel abonnement Apple Music, soit plus de 90 millions de titres, playlists, stations par genre musical, mixes personnalisés ainsi qu’à Apple Music Radio.

L’entreprise explique que des centaines de playlists d’ambiance et d’activité ont été créées par les experts en curation musicale d’Apple et sont optimisées pour la commande vocale. Si vous utilisiez déjà Apple Music sur les enceintes HomePod et HomePod mini, le fonctionnement est le même : vous demandez à Siri de vous jouer une playlist spécifique, selon le moment de la journée (pour le café du matin, pour la fin de journée, pour un dîner, pour se reposer…), selon votre humeur (mélancolique, rêveuse, humoristique, solitude, relaxante…) ou vos envies (de la musique de Noël, pour travailler, pour se relaxer, les tubes du moment, pour danser, pour chanter en conduisant, pour faire du sport…).

Comment utiliser Apple Music Voice ?

Pour pouvoir accéder à Apple Music Voice, vous devez avoir mis à jour votre appareil Apple vers la dernière mise à jour (iOS 15.2/iPadOS 15.2, tvOS 15.2, watchOS 8.3 et macOS 12.1).

Vous pouvez demander à Siri de lancer un titre, les chansons d’un chanteur, un album, un genre musical, une radio ou, principal intérêt, des playlists. Il suffit de dire « Dis Siri, mets la playlist (XXX) » ou « Dis Siri, joue (telle chanson ou tel artiste) » depuis votre iPhone, votre iPad, votre télécommande d’Apple TV, votre HomePod et diffuser sur ces produits ou sur tout appareil compatible (enceinte AirPlay, écouteurs, CarPlay…). Cela s’avérera notamment très pratique si vous êtes en train de conduire, de cuisiner ou de faire toute autre activité, voire si votre ordinateur ou votre smartphone sont verrouillés.

Vous pouvez demander à Siri de vous donner le nom d’un morceau ou d’un album en cours de lecture, de mettre la musique sur pause ou d’avancer/reculer au morceau suivant/précédent, de monter le volume, etc. Vous pouvez également personnaliser vos playlists et les recommandations en disant « Hey Siri, je n’aime pas cette chanson ».

Comment s’abonner à Apple Music Voice ?

Forcément, pour vous abonner, vous pouvez demander à Siri. En prononçant la phrase « Dis Siri, lance ma période d’essai Apple Music Voice », vous pouvez démarrer un essai. Sinon, vous pouvez passer par l’application Apple Music pour vous abonner.

Si vous êtes déjà abonnés à Apple Music, vous pouvez modifier votre abonnement depuis votre compte ou à la voix.

Combien ça coûte ?

L’abonnement à Apple Music Voice est annoncé à 4,99 euros par mois pour un compte utilisateur. Apple offre 7 jours d’essai pour tester le service. Cela peut monter à trois mois gratuits si vous avez acheté un produit Apple récemment.

