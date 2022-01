Apple CarKey devrait s’inviter sur une nouvelle marque automobile dès cet été

Selon les informations de Mark Gurman, une nouvelle marque automobile devrait prendre en charge l’Apple CarKey d’ici l’été 2022. Le déploiement de cette fonctionnalité basée sur le protocole NFC reste cependant lent depuis son annonce en 2020.

En juin 2020, Apple tenait sa traditionnelle WWDC pour révéler au grand jour les principales nouveautés de son interface logicielle, iOS 14 à l’époque en l’occurrence. La conférence a notamment été l’occasion de présenter Apple CarKey, qui permet de déverrouiller sa voiture directement avec son iPhone ou son Apple Watch. Une sorte de clé virtuelle, en somme.

Cette technologie n’a pas connu de départ tonitruant, puisqu’une seule marque et un seul modèle étaient au début concernés : BMW, avec sa Séries 5 en version 2021. Depuis, d’autres automobiles de la firme d’outre-Rhin ont rejoint cette liste. Mais aucune autre marque, même américaine, n’a conclu de nouveau partenariat avec Apple.

Genesis

Sauf que la donne pourrait bientôt changer si l’on en croit les informations de Mark Gurman de Bloomberg, toujours bien informé sur les projets du groupe à la pomme. Selon lui, un autre constructeur devrait rendre compatibles ses véhicules avec la technologie Apple CarKey, et ce, dès l’été prochain.

« Conformément aux lignes de code dénichées dans iOS 15 il y a plusieurs mois, j’ai entendu dire que les prochaines voitures à prendre en charge cette fonctionnalité seront des modèles de Hyundai et de sa gamme Genesis », peut-on lire dans la newsletter de Mark Gurman, relayée par 9to5Mac.

La gamme Genesis n’est pas la plus populaire dans nos contrées, puisque ce label haut de gamme n’a tout simplement jamais été lancé en Europe. Le fabricant coréen a cependant revu sa feuille de route et prévoit de s’attaquer au Vieux continent dans les prochaines années au travers de voitures électriques uniquement.

Apple CarKey, comment ça marche ?

Un an et demi après son annonce, Apple CarKey met un certain temps à s’inviter dans nos véhicules. Pour rappel, ce système s’appuie sur le protocole NFC pour déverrouiller un véhicule en approchant un iPhone ou une montre connectée à la poignée de la portière. Au préalable, le conducteur est invité à s’identifier à l’aide de Face ID ou Touch ID.

Une fonction Express Mode permet de contourner le système d’authentification pour accélérer le déverrouillage du véhicule. Et surtout, la fameuse puce U1 ultra-wideband offre de nouvelles perspectives avec les véhicules compatibles, car plus précises que la technologie NFC. Avec, vous n’avez même plus besoin de sortir votre iPhone pour ouvrir votre voiture.

