iPad 2022 : Apple miserait sur la 5G pour du changement dans la continuité

Comme chaque année, Apple devrait lancer en 2022 une version rafraîchie de son iPad d’entrée de gamme. Cette 10e génération pourrait néanmoins emboîter un peu plus sérieusement le pas de ses acolytes, tout en gardant son design emblématique.

Si vous pensiez Apple définitivement débarrassé du Touch ID en façade sur le bouton Home en 2022, que nenni ! Le prochain iPhone SE a de fortes chances de le conserver tout comme l’iPad à venir.

Avec la nouvelle année, la nouvelle mouture de la tablette tactile d’entrée de gamme d’Apple devrait faire peau neuve. Ou presque. Car le changement de design ne semble pas encore dans les tuyaux. Plusieurs rumeurs évoquent un renouveau plus important que la diagonale d’écran pour 2023 et cela semble plausible tant la firme de Cupertino concentre avant tout son travail d’innovation sur les iPad Pro et l’iPad Air.

Reste que l’iPad se vend bien avec son tarif plus abordable que celui de ses comparses pour un modèle suffisamment puissant pour beaucoup d’utilisateurs. Selon un post Twitter de Dylan, un leaker assez à la pointe de l’information sur Apple, l’iPad 10e génération devrait pointer le bout de son nez en fin d’année. Sans grand changement physique à attendre, mais avec l’arrivée très probable de la 5G, du Wifi 6, d’un processeur A14 (A13 Bionic sur l’iPad 9 actuel) ou encore du Bluetooth 5.0 (contre du Bluetooth 4.2 actuellement).

The iPad 10th Generation is coming out towards the end of this year with 5G, Bluetooth 5.0, Wi-Fi 6, A14 processor, 10.2 inch display, and the lightening connector. This will be the last model before a redesign is to take place in 2023.

— Dylan (@dylandkt) January 17, 2022