Ecran d’iPhone cassé : vous savez désormais combien ça va vous coûter

Apple a mis à jour son application Assistance pour iPhone et iPad. Il est désormais possible d'obtenir une estimation du coût d'une réparation avant de se rendre en boutique ou chez un réparateur.

Apple fait des efforts pour faciliter les réparations dans son sérail. Après avoir étendu son pool de réparateurs indépendants, lancé un programme pour inciter les utilisateurs les plus aguerris à réaliser leurs réparations eux-mêmes et autorisé davantage de réparations en centre agréé, la marque renforce désormais son assistance.

L’application Assistance Apple a été mise à jour pour mieux informer les propriétaires d’iPhone et d’iPad en cas de panne.

Assistance Apple Télécharger Assistance Apple gratuitement

Une application pour informer, gérer et estimer les réparations

Sans doute la moins connue des applications maison, Assistance Apple est pourtant riche en informations. C’est là que l’entreprise américaine centralise toutes les informations d’assistance en lien avec vos appareils, des données sur vos appareils aux tests de batterie en passant par l’aide pour vos services ou des manipulations à réaliser en cas de pannes diverses (Bluetooth, AirDrop, Apple Pay, app Messages ou Music qui ne répond plus, mot de passe introuvable…).

Source : Apple Source : Apple Apple informe sur les tarifs des réparations // Source : Apple Depuis l’app Assistance Apple, vous pouvez réaliser divers tests de votre appareil, dont l’autonomie // Source : Apple

Toutes les actions d’assistance sont regroupées au même endroit et pour tout. Et désormais, vous pouvez même être informé du coût de certaines réparations. Pour le moment, l’estimation la plus précise concerne le remplacement d’écran. Apple indique, selon l’appareil renseigné, combien le changement va vous coûter et vous indique également le Genius Bar ou le centre de services agréé le plus proche.

Ainsi, vous pourrez anticiper le coût et avoir toutes sortes d’informations sur le déroulé, l’intervention réalisée, l’endroit où le faire faire rapidement. Pour les autres réparations comme le dos de l’iPhone endommagé, des problèmes sur l’appareil photo, Apple propose des manipulations à réaliser pour bien cerner le problème, mais encourage à l’apporter directement en réparation.

L’espace de signalement d’une panne est bien fait. Une case permet de renseigner avec ses propres mots le problème et l’Assistance va chercher une réponse adéquate.

Un technicien en contact direct

L’application peut cependant détecter un souci sur la batterie et vous indiquer comment l’optimiser ou bien noter un dysfonctionnement, comme plusieurs ont été repérés par le passé, et vous orienter ensuite vers un réparateur.

Pour tout souci, il est possible de contacter un technicien par chat ou par téléphone à tout moment. La prise de contact apparaîtra ensuite avec date et heure à l’ouverture de l’application dans une sorte de registre des échanges.

Source : Apple Source : Apple Source : Apple

En haut à gauche, l’onglet « Produits » permet d’accéder à la liste de tous les appareils enregistrés sur votre ID Apple et d’obtenir ainsi des informations de réparation sur chacun avec les démarches à suivre. Mais malheureusement pas d’estimation du coût du changement d’un clavier sur un MacBook.

Il y a du mieux dans l’aide et la transparence apportées par Apple, même si cela mérite encore d’être peaufiné. L’application Assistance Apple est cependant forte utile si vous chercher des informations sur votre appareil et des conseils pour absolument tout ce qui touche à vos appareils à la pomme.

