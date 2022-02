Les futurs AirPods pourraient vérifier que vous effectuez bien vos exercices sportifs

Une nouvelle fonctionnalité serait à l'étude chez Apple : il s'agirait de détecter les mouvements et le positionnement du corps de l'utilisateur via les AirPods. Les informations envoyées directement à Fitness+ permettraient au service d'entrainement sportif de vérifier que vous effectuez correctement vos exercices.

Apple dépose régulièrement de nouveaux brevets technologiques. Un des derniers brevets déposés par la firme met en avant une nouvelle fonction pour les écouteurs Bluetooth d’Apple, les prochains AirPods. Ces derniers pourraient être dotés de capteurs qui, associés à Apple Fitness+, permettraient de surveiller si les exercices sportifs sont bien réalisés par l’utilisateur.

Quand vos écouteurs surveillent votre séance de sport

Cette fonctionnalité serait donc potentiellement prévue pour fonctionner avec les futurs AiPods et marcherait de pair avec le service Fitness+, disponible sur l’Apple Watch au sein de l’application Forme. En effet, Fitness+ propose un certain nombre de programmes sportifs, précisément 11 types d’exercices différents (renforcement musculaire, yoga, danse, vélo…), imaginés par des coachs. Pour le moment, impossible pour la montre de vérifier que vous avez bien effectué les exercices préconisés. Or, cette nouvelle fonction ferait appel à l’accéléromètre implanté dans les écouteurs pour détecter et vérifier les différentes positions de votre corps.

Le brevet déposé par Apple en octobre 2021 auprès de l’USPTO (Bureau américain des brevets et des marques) est ainsi nommé « Système d’écouteurs sans fil avec détection de posture ».

La description du brevet indique que « les écouteurs peuvent avoir des capteurs pour recueillir des informations sur l’orientation telles que les mesures de l’accéléromètre, lors des mouvements de l’utilisateur ». Comme le nom du brevet l’indique, il s’agit ainsi d’un système capable de détecter les positions du corps de l’utilisateur. La reconnaissance des différents mouvements serait ainsi basée sur les variations de positions de la tête de l’utilisateur. Un premier « cadre de référence », correspondant à une position neutre de la tête, serait utilisé comme point de référence. Il est aussi mentionné que les écouteurs pourraient en outre « utiliser une matrice de rotation ».

Les premiers écouteurs étant à même de proposer cette option pourraient bien être les futurs AirPods Pro 2. Les récentes rumeurs concernant ces derniers faisaient en effet mention de l’intégration de capteurs de mouvements et d’un gyroscope. On apprenait par ailleurs, en octobre dernier, qu’Apple compterait bien faire de ses écouteurs sans fil de véritables appareils utilisés pour évaluer votre santé.

