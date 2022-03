Apple préparerait un tout nouveau « Mac Studio », en plus des Mac mini et Mac Pro

Apple serait sur le point de dégainer un tout nouveau « Mac Studio » pour compléter son offre. Ce modèle reprendrait le concept du Mac mini, mais avec des composants plus performants.

Apple n’a aucune intention de se tourner les pouces en 2022. Alors que la firme finalise peu à peu le renouvellement complet de ses différents Mac, désormais (presque) tous équipés de puces Apple M1, on apprend de 9to5Mac que la firme nous réserverait une surprise : un tout nouveau modèle qui répondrait au nom de « Mac Studio ». Désigné en interne par la référence « J375 », l’appareil serait une sorte de « Mac mini Pro », reprenant peu ou prou le même concept, mais avec des composants nettement plus performants.

Encore en cours de développement, ce nouveau produit se déclinerait en deux versions : la première équipée de la puce M1 Max (la même que sur les derniers MacBook Pro), la seconde armée d’un nouveau processeur Apple Silicon, plus puissant encore que le M1 Max.

Un nouveau Mac pour combler le « vide » entre les Mac mini et Mac Pro

Comme le souligne 9to5Mac, rien ne nous permet d’affirmer que ce nouveau modèle portera bien le nom de « Mac Studio », mais il aurait bien pour objectif de faire une liaison entre le Mac mini et le Mac Pro dans l’offre d’Apple. L’idée serait aussi de viser les professionnels tout en proposant un ordinateur de bureau allant de paire avec le nouveau moniteur « Apple Display » attendu en mars.

Ce produit fait par ailleurs écho à des informations partagées en début d’année par le journaliste Mark Gurman. L’intéressé pressentait l’arrivée prochaine d’un « Mac Pro plus petit » chez Apple. Un produit équipé selon lui d’une puce Apple Silicon regroupant 40 cœurs CPU et 128 cœurs GPU. Pour 9to5Mac, ce produit évoqué par Mark Gurman serait bien le « Mac Studio », qui prendrait la relève du Mac mini haut de gamme, toujours équipé d’un processeur Intel… et toujours au catalogue d’Apple.

On apprend enfin que le lancement de ce nouveau « Mac Studio » permettrait aussi à Apple de donner un os à ronger à ses clients en attendant l’arrivée du nouveau Mac Pro, équipé d’une puce Apple Silicon. Reste maintenant à savoir quand ce « Mac Studio » arriverait jusqu’à nous. On sait qu’Apple tiendra une conférence ce 8 mars, mais d’après 9to5Mac, la présentation de ce nouveau produit se ferait plutôt lors de la WWDC 2022, en juin prochain. Nous en aurons bientôt le cœur net.

