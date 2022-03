L’iPad Air M1 et le Mac Studio sont-ils faits pour vous ? Apple apporte des éléments de réponse

Des représentants d'Apple prennent la parole et expliquent le processus ayant mené à la conception de leurs nouveaux produits notamment l'iPad Air M1, le Mac Studio et le Studio Display et les besoins auxquels la firme a tenté de répondre.

Pendant sa keynote « Peek Performance », Apple a dévoilé plusieurs nouveaux produits avec entre autres un tout nouvel iPad Air M1, un Mac Studio et un Studio Display. Maintenant que ceux-ci sont rendus disponibles aux masses, les équipes ayant encadré le lancement de ces produits s’ouvrent au public et racontent en détail la création de ces produits et à qui ils se destinent réellement.

C’est dans une interview pour le podcast Apple Bitz XL du Youtubeur américain Brian Tong et dans le magazine GQ que nous pouvons retrouver Katie McDonald, responsable du marketing produit pour l’iPad, Kate Bergeron, vice-présidente de l’ingénierie matérielle et Colleen Novielli, directrice du marketing produit d’Apple pour parler des coulisses du développement de ces appareils. Ce genre de communication est encore une nouveauté chez Apple qui ne prenait auparavant pas la parole publiquement sur ses produits il y a encore de cela quelques années.

À qui s’adresse l’iPad Air M1 ?

L’iPad Air a donc lui aussi eu le droit à la nouvelle puce M1 d’Apple et cela peut sembler être un choix étrange lorsque l’on sait que l’iPad Pro avec ses 200 euros d’écart dispose lui aussi de la même puce M1.

Katie McDonald, responsable du marketing produit pour l’iPad nous explique ici comment cette nouvelle tablette s’insère dans la gamme actuelle. Apple déclare avoir observé les habitudes des utilisateurs d’iPad Air et avoir conclu que ceux-ci passaient généralement de l’iPad d’entrée de gamme à l’iPad Pro M1 pour pouvoir en faire toujours plus avec leur appareil, sans pour autant vouloir l’utiliser pour un usage professionnel. Pour mieux répondre au besoin de ces utilisateurs en question, Apple a décidé de ramener la nouvelle puce M1 sur son iPad Air.

Mais elle tien à rassurer en affirmant qu’il n’y a pas de risque de télescopage avec l’iPad Pro qui propose encore plusieurs fonctionnalités qui lui sont propres comme Face ID, ProMotion, la connectivité Thunderbolt, des fonctionnalités au niveau de la caméra notamment pour la réalité augmentée, etc. La version Pro reste « l’expérience ultime » sur iPad aux yeux de la marque à la pomme.

À qui s’adressent les Mac Studio et Studio Display ?

Pour ce qui est des nouveaux Mac Studio et Studio Display, Apple nous apprend qu’il s’agit du résultat d’un projet démarré il y a de cela plusieurs décennies au lancement du tout premier Mac Mini, il y a déjà 17 ans de cela. Le Mac Studio et le Studio Display étant selon Apple une réponse aux nouvelles habitudes de travail des créateurs du monde entier qui adoraient leur expérience sur ordinateur portable et qui désiraient une expérience similaire sur leur PC de bureau.

C’est aussi l’occasion de revenir sur quelques décisions prises pendant la conception de ces appareils. Par exemple, les ingénieurs auraient pu pousser la puissance des haut-parleurs du Studio Display encore plus loin, mais ils ne l’ont finalement pas fait par peur que la structure rigide de l’appareil ne crée des secousses lorsque l’écran est sur une table. L’équipe a donc dû trouver le bon équilibre entre qualité et puissance sonore et inclure une technologie dite « d’annulation de force de recul » en décalant ses haut-parleurs de sorte que lorsqu’ils vibrent le système soit totalement stable et silencieux.

La stratégie d’Apple

Pour ce qui est des nouveaux Mac Studio et Studio Display, nous vous avons donné notre avis lors de leur passage à la rédaction. En résumé, l’ordinateur est extrêmement impressionnant tandis que l’écran peine à convaincre pleinement.

Concernant l’iPad Air M1, on pourrait penser qu’Apple continue de proposer plus de choix à ces utilisateurs et cela est en partie vrai. Mais comme pour toute entreprise, il ne faut pas oublier que ces gammes obéissent à une certaine logique économique.

Il est assez certain que l’iPad Air M1 devrait réussir à se présenter comme le meilleur compromis aux yeux de nombreux acheteurs. En outre, il n’est pas impossible non plus que ce produit serve de porte d’entrée aux modèles plus haut de gamme puisqu’il donne un bel avant-goût de l’expérience premium.

Sur le long terme, il serait intéressant de découvrir combien de personnes ont fini par considérer l’achat d’un iPad Pro en s’intéressant d’abord à l’iPad Air M1.

