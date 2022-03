iPhone 14 Pro : de nouveaux visuels de l’iPhone sans encoche

De nouveaux rendus de l'iPhone 14 Pro permettent de se faire une meilleure idée de l'iPhone sans encoche. Au passage, un second analyste confirme la piste d'un capteur principal de 48 mégapixels.

À six mois de son annonce, l’iPhone 14 fait l’objet de nombreuses fuites. La plupart des rumeurs regardent aujourd’hui dans la même direction : on devrait assister à la disparition de l’encoche sur les modèles Pro au profit de deux bulles, l’une ronde et classique pour la caméra, l’autre oblongue pour le système Face ID.

Cette perspective a inspiré Technizo Concept qui a produit une série de rendus 3D pour le compte du site néerlandais Let’s Go Digital. De quoi se faire une idée encore un peu plus précise de ce à quoi devrait ressembler l’iPhone sans encoche.

Rendu 3D de l’iPhone 14 Pro par Let’s Go Digital et Technizo Concept. // Source : Let’s go digital / Technizo Concept Rendu 3D de l’iPhone 14 Pro par Let’s Go Digital et Technizo Concept. // Source : Let’s go digital / Technizo Concept Rendu 3D de l’iPhone 14 Pro par Let’s Go Digital et Technizo Concept. // Source : Let’s go digital / Technizo Concept Rendu 3D de l’iPhone 14 Pro par Let’s Go Digital et Technizo Concept. // Source : Let’s go digital / Technizo Concept Rendu 3D de l’iPhone 14 Pro par Let’s Go Digital et Technizo Concept. // Source : Let’s go digital / Technizo Concept

L’iPhone entre dans une nouvelle phase de préproduction

Selon l’analyste Jeff Pu, cité par 9to5Google, l’iPhone est entré dans sa phase de test de validation technique. En d’autres termes, la phase des prototypes est terminée, et le design final du téléphone serait sans doute arrêté.

L’analyste corrobore une récente rumeur selon laquelle les deux iPhone les plus haut de gamme, les iPhone 14 Pro et 14 Pro Max, possèderaient tous les deux un capteur principal avec une définition plus importante de 48 mégapixels, contre les sacro-saints 12 mégapixels auxquels nous étions habitués.

L’iPhone de base pourrait également proposer un écran plus grand que les 6,1 pouces de l’iPhone 13, mais c’est bien la première fois que nous voyons passer cette rumeur. Il convient donc d’être très prudent là-dessus.

Toujours selon Jeff Pu, la nouvelle puce A16 pourrait être plus grande que l’A15, malgré un éventuel passage à une finesse de gravure de 4 nm.

Quant à l’arrivée d’un module périscope, l’analyste contredit les dires de Ming-Chi Kuo en affirmant que l’arrivée d’un zoom X5 devra attendre la génération suivante, pour équiper les iPhone 15 Pro.

