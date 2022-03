iPhone 14 Pro : voici pourquoi le bloc photo serait encore plus gros

De nouvelles informations provenant de l'analyste Ming-Chi Kuo nous indiquent que l'iPhone 14 Pro d'Apple pourrait recevoir une mise à jour majeure côté photo avec l'arrivée d'un nouveau capteur de 48 Mpx.

Les rumeurs sont nombreuses concernant les futurs iPhone 14 et 14 Pro. Il se chuchotait qu’un nouveau design était en préparation depuis un petit moment et que cet iPhone 14 signerait un renouveau côté design avec pour la première fois la disparition de la fameuse encoche sur les versions Pro. Malgré cela, cette supposée année de rupture ne serait peut-être pas celle que l’on croit pour plusieurs raisons.

Toutefois, il y a changement pressenti qui a récemment attiré l’attention : les iPhone 14 Pro et iPhone 14 Pro Max auraient un bloc photo plus protubérant. Mais ce serait pour la bonne cause.

Une nouvelle optique et un module qui grandit encore

C’est une source bien connue en la personne de l’analyste Ming Chi Kuo, habitué des prévisions, qui nous donne un aperçu de ce que contiendrait le module photo des futurs iPhone 14 Pro et iPhone 14 Pro Max.

D’après lui, Apple serait enfin prêt à passer à une optique supérieure pour son capteur photo principal, ce qui ferait donc ressortir plus que jamais le module du smartphone. Kuo nous indique que la surface de ce fameux module devrait être 25 à 35 % plus grande que le précédent et que sa hauteur devrait elle aussi être augmentée de 5 à 10 % par rapport à l’iPhone 13 Pro.

The main reason for the larger and more prominent rear-camera bump of the 14 Pro/Pro Max is upgrading the wide camera to 48MP (vs. 13 Pro/Pro Max's 12MP). The diagonal length of 48MP CIS will increase by 25-35%, and the height of 48MP's 7P lens will increase by 5-10%. https://t.co/lrwgmnLNce — 郭明錤 (Ming-Chi Kuo) (@mingchikuo) March 27, 2022

Ce changement esthétique logique bien qu’embêtant pourrait signer une démonstration de force d’Apple, qui possédait déjà parmi les meilleures performances photo tous smartphones confondus l’an dernier. Notez que la dernière augmentation du nombre de mégapixels date de l’iPhone 6S.

Ces capteurs plus larges devraient permettre de récupérer plus de lumière et incidemment d’améliorer la qualité des images, mais nous devrions en savoir plus sur ses capacités bientôt.

De toutes nouvelles capacités

Selon certaines rumeurs, Apple utiliserait à l’avenir un capteur de 1/1,3 pouce avec des pixels plus petits que ceux de l’iPhone 12 Pro Max (1,25 µm contre 1,7 µm antérieurement). Cet iPhone 14 pourrait également avoir recours au pixel binning, cette technologie permettant de combiner plusieurs pixels en un pour avoir de meilleurs détails dans vos scènes, notamment en basse lumière.

Ce nouveau capteur permettrait également entre autres de filmer en 8K, ce qui serait une première sur un iPhone.

Une segmentation accrue entre les modèles

À côté de cela, Apple établirait une séparation plus nette cette année entre ces deux modèles phares : l’iPhone 14 et l’iPhone 14 Pro. Le premier garderait cette fois la puce qu’il utilisait déjà l’an dernier, l’A15 Bionic et introduirait une version nouvelle déclinaison Max. Le modèle Pro perdrait quant à lui son encoche au profit de deux petits poinçons.

Le modèle Pro recevrait également la toute dernière puce d’Apple, la puce A16 qui devrait représenter le nouveau mètre étalon de l’industrie pour l’année à venir. Petit à petit, nous en apprendrons davantage sur ces différents smartphones.

