iPhone 14 Pro et 14 Pro Max : on en sait plus sur les dimensions et le module photo qui dépasse

Des schémas des iPhone 14 Pro et iPhone 14 Pro Max dévoilent les dimensions supposées des futurs smartphones d'Apple. On en apprend également un peu plus sur la protubérance du bloc photo.

Les jours s’enchaînent et les informations sur les quatre iPhone 14 et iPhone 14 Pro également. Cette fois-ci, c’est le journaliste et leaker Max Weinbach qui partage des schémas sur lesquels il a pu mettre la main.

14 Pro and 14 Pro Max pic.twitter.com/39TMqVTFVc — Max Weinbach (@MaxWinebach) March 22, 2022

Les croquis en question montrent les dimensions de l’iPhone 14 Pro et de l’iPhone 14 Pro Max. L’occasion de corroborer le design sans encoche encore aperçu récemment au détour de quelques rendus HD et 3D. Ce n’est pas tout, on peut surtout découvrir les dimensions auxquelles il faudrait s’attendre pour ces deux futurs smartphones d’Apple.

Les dimensions des iPhone 14 Pro et iPhone 14 Pro Max

Pour la hauteur, la largeur et l’épaisseur, voici ce qu’il faut retenir :

147,46 x 71,45 x 7,85 mm pour l’iPhone 14 Pro ;

160,7 x 77,58 x 7,85 mm pour l’iPhone 14 Pro Max.

Dans un cas comme dans l’autre, on retrouverait donc des designs plus épais comparés aux 7,65 mm des prédécesseurs, les iPhone 13 Pro et iPhone 13 Pro Max. En outre, l’iPhone 14 serait aussi légèrement plus grand, mais son épaisseur ne varierait que très peu. De son côté, l’iPhone 14 Pro Max aurait à peu près la même hauteur, mais serait un peu moins large.

Un module photo plus protubérant

Ces schémas permettent aussi de se faire une meilleure idée de la protubérance du module photo à l’arrière. Les images dévoilent en effet l’épaisseur totale supposée des deux smartphones prenant en compte le fameux bloc photo, soit 12,02 mm.

Après une soustraction, on en déduit que le module photo dépasse de 4,17 mm. Or, d’après un document technique (PDF) créé par Apple à destination des fabricants d’accessoires, l’iPhone 13 Pro et l’iPhone 13 Pro Max avaient chacun un bloc de 3,6 mm. En d’autres termes, sans coque de protection, les iPhone 14 Pro et iPhone 14 Pro max devraient être encore plus bancals lorsque posés à plat sur une table.

Ces conclusions viennent contredire les rendus partagés par un autre leaker, Jon Prosser, en septembre 2021. Mais, on n’y croyait déjà pas beaucoup à l’époque.

Pour nous suivre, nous vous invitons à télécharger notre application Android et iOS. Vous pourrez y lire nos articles, dossiers, et regarder nos dernières vidéos YouTube.