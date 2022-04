iPad Air M1 : la batterie pourrait se remplacer plus facilement

Les ingénieurs d'iFixit ont commencé à démonter le dernier iPad Air M1. Et ils ont découvert que la batterie profitait d'un moyen plus simple pour être sortie de son emplacement.

Apple n’est pas connu pour faciliter les réparations de ses appareils d’un coup de tournevis. Le site spécialisé iFixit est là pour en attester fréquemment. Mais cette fois, ses experts ont admis une simplification appliquée par la marque à la pomme qui est à souligner.

D’une simple photo sur Twitter, iFixit a dévoilé que la batterie du nouvel iPad Air doté de la puce M1 pouvait s’extirper plus facilement qu’avant.

Aider à la réparation ou à l’environnement ?

A leur grande surprise, la batterie de la tablette tactile dispose de petites languettes sous forme d’adhésifs extensibles qui permettent ainsi de la sortir de son emplacement sans risque.

Cela peut signifier deux choses : Apple a abandonné ses batteries totalement collées qui nécessitaient maintes opérations aux techniciens pour être retirées, non sans risque, pour faciliter la réparation pour le réseau grandissant. Ou bien Tim Cook et les siens, dans leur souci de recyclage permanent des éléments, ont décidé de faciliter l’opération pour leurs robots de désossage des appareils et autres partenaires avec ce système de languettes qui permet de séparer plus facilement la batterie du châssis en aluminium.

L’iPad Air M1 n’est pas le premier appareil à profiter de ce système de languettes adhésives. L’iPad mini et les derniers MacBook Pro en étaient également dotés. Mais iFixit avait noté que ce n’était pas plus simple de séparer la batterie sur le premier.

