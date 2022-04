L’iPhone 14 devrait proposer de bien plus beaux selfie et des appels vidéo de qualité

Selon les informations de l'analyste ming-Chi Kuo, les iPhone 14 devraient profiter d'un module selfie non seulement plus lumineux, mais également doté d'un autofocus.

Comme tous les constructeurs de smartphones, Apple communique désormais fortement sur la qualité photo et vidéo de ses iPhone. Le constructeur met le paquet aussi bien en termes de fonctionnalités — avec ProRAW, ProRes ou le mode Cinématique — mais également de matériel.

Sur le dernier iPhone 13 Pro par exemple, le constructeur américain a intégré un appareil photo principal plus large que celui de 2020, faisant désormais jeu égal avec le module photo de l’iPhone 13 Pro Max. Néanmoins, pour les selfies, Apple était encore à la traîne.

Cela pourrait cependant changer dès cette année comme l’indique Ming-Chi Kuo dans un tweet partagé ce mardi.

The front camera of four new iPhone 14 models in 2H22 would likely upgrade to AF (autofocus) & about f/1.9 aperture (vs. iPhone 13's FF (fixed-focus) and f/2.2). — 郭明錤 (Ming-Chi Kuo) (@mingchikuo) April 19, 2022

Selon l’analyste de TF International Securities, généralement très bien informé sur les projets d’Apple, les différents iPhone 14 verraient l’intégration d’une meilleure caméra selfie, en façade. Celle-ci gagnerait non seulement un autofocus, mais également un objectif avec une plus grande ouverture.

Un module selfie mieux adapté aux appels vidéo

Concrètement, un objectif avec une ouverture focale plus large permet de proposer une image plus lumineuse, et donc un module photo plus efficace en basse lumière, mais également avec une profondeur de champ plus faible et donc plus de flou d’arrière-plan. Un choix artistique généralement favorisé pour les portraits et donc particulièrement adapté aux selfies. De fait, l’arrivée d’une plus grande ouverture va pousser Apple à intégrer un autofocus, et non plus une mise au point fixe; un moyen pour le constructeur de permettre aux utilisateurs de prendre des photos à une distance plus faible de leur appareil tout en restant net. « Le support de l’autofocus et un plus petit nombre f peuvent fournir un effet de profondeur de champ meilleur pour les selfies et le mode portrait. De plus, l’autofocus peut également améliorer l’effet de mise au point pour les appels FaceTime, les appels vidéos ou le streaming vidéo », indique Ming-Chi Kuo dans un second tweet.

Alors que l’iPhone 13 ne profitait que d’une ouverture de f/2,2 sur sa caméra selfie, les différents iPhone 14 devraient donc passer à une ouverture de f/1,9. Rappelons néanmoins que, sur de si petits capteurs, un gain d’ouverture ne peut pas non plus complètement modifier la perception et la luminosité de l’optique.

Pour rappel, les iPhone 14 devraient être lancés à l’automne. On s’attend bien évidemment à de nouveaux processeurs, mais aussi à la disparition de l’encoche, justement pour intégrer la caméra selfie. Celle-ci serait remplacée par un poinçon central en forme de pilule qui embarquerait non seulement l’appareil photo frontal, mais également les capteurs 3D nécessaires à la reconnaissance faciale Face ID.

