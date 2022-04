App Store : Apple fait le ménage parmi les applications trop vieilles

Apple a envoyé un mail à ses développeurs d'applications pour leur indiquer que si aucune mise à jour n'avait été effectuée depuis deux ans, l'application serait retirée de l'App Store.

Une application trop vieille, non mise à jour, ça vous tente ? Apple pense que non. C’est pour cela que la firme met sans cesse à jour ses conditions d’utilisation de l’App Store pour garantir plus de sécurité à ses utilisateurs, plus de lisibilité sur l’usage fait de leurs données et sur les informations nécessaires au bon fonctionnement, ou encore signaler un problème sur une application. Elle entend que les développeurs soient à jour aussi. Du moins, leurs applications.

La firme a fait parvenir à chacun un mail informant que les applications et jeux qui n’ont pas été mis à jour depuis deux ans seront purement et simplement supprimés de l’App Store.

Cela peut paraître un peu cavalier et violent, mais Apple n’a jamais caché faire le ménage parmi ses millions d’applications à disposition sur sa boutique pour traquer les apps qui ne répondent plus aux exigences de qualité maison. En résumé, celles qui sont abandonnées n’offrent pas de suivi aux utilisateurs ou qui ne répondent plus aux standards techniques au fil du temps. En 2020, plus d’un million d’apps avaient ainsi été supprimées et des centaines de milliers de comptes développeurs résiliés, notamment en raison de tentatives de fraude.

Repéré par le site Eurogamer, le message de l’entreprise Protopop Games a fait réagir. Le développeur du jeu Motivoto, un match-3 assez basique, a expliqué avoir reçu un mail, car son jeu n’avait pas été mis à jour depuis deux ans (c’est en fait trois ans, a-t-il reconnu ensuite) et qu’Apple lui indiquait retirer prochainement son jeu de l’App Store sans nouvel examen. Cela signifie qu’il dispose désormais de 30 jours pour soumettre une mise à jour ou une correction en tous genres.

I feel sick. Apple just sent me an email saying they're removing my free game Motivoto because its more than 2 years old.

It's part of their App improvement system.

This is not cool. Console games from 2000 are still available for sale.

This is an unfair barrier to indie devs. pic.twitter.com/7XNcLfiEcR

— Protopop Games (@protopop) April 23, 2022