Comment résilier un abonnement via l’App Store

Vous avez souscrit volontairement, ou non, un abonnement via l'App Store d'Apple et vous voulez vous en libérer ? L'opération est assez simple, il faut juste plonger un peu en profondeur dans le magasin d'applications et nous allons vous expliquer comment faire en quelques secondes.

Votre enfant a souscrit un abonnement sans que vous ne vous en rendiez compte ? Vous souhaitez arrêter un abonnement à des cours de yoga que vous n’utilisez pas au final ? Alors, suivez donc ce tutoriel, nous allons vous expliquer comment vous libérer des abonnements App Store.

Comment annuler un abonnement souscrit via l’App Store ?

Lancez l’app App Store

Appuyez sur votre compte en haut à droite.

en haut à droite. Sélectionnez la ligne Abonnements.

Apparaît alors la liste des abonnements que vous avez souscrits sur l’App Store.

Appuyez sur celui que vous souhaitez annuler.

Une page apparaît qui vous informe sur votre abonnement (tarif, période de renouvellement).

Tout en bas de la page sélectionnez Résilier l’abonnement.

Le cas Apple One

Il est possible de résilier l’abonnement Apple One, mais de conserver des abonnements indépendants aux différents services. Il suffit de non pas choisir Résilier l’abonnement, mais Sélectionner des services individuels.

Résilier son abonnement sur Apple Watch, son Mac ou l’Apple TV

La procédure est identique, il faut juste s’adapter à votre appareil.

Résilier un abonnement App Store sur Apple Watch

Sur votre montre Apple, appuyez sur le bouton couronne pour afficher la liste des apps.

pour afficher la liste des apps. Lancez l’ App Store et naviguez jusqu’à trouver la ligne Compte et cliquez dessus.

et naviguez jusqu’à trouver la ligne et cliquez dessus. Appuyez sur la ligne abonnement , sélectionnez l’abonnement que vous souhaitez résilier.

, sélectionnez l’abonnement que vous souhaitez résilier. Sur la page qui s’affiche, cliquez sur Résilier l’abonnement.

Résilier un abonnement App Store sur Mac

Lancez l’ App Store .

. Identifiez l’icône correspondant à votre compte .

. Cliquez dessus et l’App Store vous demande de vous connecter.

Ceci fait, une page s’affiche et identifiez la ligne Abonnements .

. Une page s’affiche et cliquez sur l’abonnement que vous souhaitez résilier.

Vous n’avez plus qu’à cliquer sur Résilier l’abonnement.

Résilier un abonnement App Store sur Apple TV

Faites un appui sur l’icône xx de la télécommande.

de la télécommande. Sélectionnez Réglages .

. Dans la liste qui apparaît, choisissez Utilisateurs et comptes .

. Sélectionnez le vôtre puis Abonnements .

. Choisissez l’abonnement que vous souhaitez résilier et sur la fenêtre suivante Résilier l’abonnement.

Vous pouvez également réaliser cette opération sur PC via iTunes. Attention, n’oubliez pas qu’un abonnement résilié est actif jusqu’à la date de renouvellement. Vous pouvez aussi demander le remboursement d’un achat su r l’App Store.

