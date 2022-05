Elon Musk se met à tacler Apple et son modèle économique

Elon Musk, l'homme le plus riche du monde, s'est encore fendu d'une sortie très médiatisée. Cette fois-ci, il s'attaque au modèle économique de l'App Store, ajoutant de l'eau au moulin d'Epic Games.

Elon Musk n’aime pas les politiques d’Apple. Une nouvelle fois, l’homme le plus riche du monde n’a pas hésité à critiquer publiquement une partie du modèle économique de la firme à la pomme.

Tout commence avec un article de Bloomberg du 3 mai 2022 à propos de PayPal ayant apporté son soutien à une plainte antitrust en Europe contre les paiements sur iPhone. Elon Musk a alors twitté son avis sur le sujet, s’indignant que « l’App Store, c’est comme avoir une taxe de 30 % sur internet. Ce n’est pas bien du tout » avant de surenchérir que cette commission est « littéralement 10 fois plus élevée qu’elle devrait être ».

Literally 10 times higher than it should be

— Elon Musk (@elonmusk) May 3, 2022