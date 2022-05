Après l’iPhone 15, Apple basculerait aussi les AirPods en USB-C

Apple pourrait être aussi contraint d’abandonner le port Lightning de recharge sur sa gamme d’accessoires et de généraliser le port USB-Type C. Les AirPods, les iPad d’entrée de gamme ou encore ses souris et claviers sont dans l’expectative.

C’est la rumeur du moment. Apple va-t-il basculer tous ses appareils sous USB-C ? L’iPhone 2023 semble bien parti pour abandonner le port Lightning et il ne serait pas le seul.

Selon Ming-Chi Kuo, toujours affable quand il s’agit d’Apple et des rumeurs, les écouteurs AirPods pourraient lui emboîter le pas.

Tous les accessoires logés à la même enseigne

Pour l’analyste, Apple devrait tout simplement basculer tous ses accessoires en USB-C. Adieu donc le port de charge emblématique instauré avec l’iPhone 5, histoire aussi de satisfaire les instances européennes, bonjour la norme.

Car les AirPods ne sont pas les seuls en dehors de l’iPhone à se recharger avec le câble Lightning. Le casque AirPods Max, l’iPad (hors les derniers iPad Pro, iPad Air et iPad mini), la télécommande de l’Apple TV ou encore la Magic Mouse, la souris au port Lightning le plus mal placé possible sous son ventre, et les claviers d’iMac vont peut-être devoir subir aussi le changement.

Pour Ming-Chi Kuo, ce changement devrait intervenir « dans un avenir proche ». Autant il se murmure que l’iPhone 15 pourrait faire l’impasse sur tout système de charge pour se concentrer uniquement sur la charge par induction Qi, autant ce serait impossible pour les accessoires. Alors plusieurs solutions existent comme l’arrivée d’un adaptateur USB-C vers Lightning qu’Apple vendrait alors pour ne pas perdre son écosystème en place depuis 10 ans et l’arrivée de son nouveau connecteur.

Un écosystème Lightning sur le qui-vive

Car derrière ce changement peut-être déjà réfléchi par la marque à la pomme, que l’on dit en phase de tests sur un smartphone avec USB-C après avoir basculé ses MacBook et ses iPad, c’est tout un environnement d’accessoiristes partenaires qui est sur le qui-vive.

Pour pouvoir offrir des enceintes, écouteurs, docks, chargeurs.. compatibles Lightning, les fabricants doivent acheter une licence auprès d’Apple, sans compter ceux qui veulent la licence « Made for iPhone » qui signale une intégration parfaite, notamment en domotique. Passer tout à l’USB-C serait une perte pour Apple, mais aussi pour ceux qui vendent des produits parfois plus coûteux, visant une cible regardant moins à la dépense et de fait moins tentée par des accessoires d’entrée de gamme. Avec la généralisation de l’USB-C, tout le monde serait logé à la même enseigne, utilisateurs Android comme iOS.

C’est cependant s’avancer un peu vite que d’imaginer Apple céder aussi vite à l’UE après avoir bataillé et tenu le cap pour ne pas céder au microUSB dont l’Europe voulait aussi faire la seule norme en 2009. Pour se conformer à la loi qui réclamait une compatibilité avant tout, la firme américaine avait dégainé un adaptateur microUSB vers son commutateur 30 broches de l’époque. Cette fois-ci, l’UE exige l’intégration d’un port USB-Type C dans les appareils, un simple adaptateur pourrait ne pas suffire. Affaire à suivre…

