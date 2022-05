App Store : Apple imposera de nouvelles règles aux développeurs le 30 juin

À compter du 30 juin, les changements préalablement annoncés sur l'App Store entreront en vigueur. Ces nouvelles règles vont notamment imposer aux développeurs de rendre plus simple la suppression d'un compte ou de certaines données stockées sur une application.

L’année dernière, à l’occasion de sa WWDC 2021, Apple annonçait une bordée de mesures destinées aux applications de son App Store. Longtemps reportées, ces nouvelles règles vont enfin entrer en vigueur : Apple les imposera à compter du 30 juin prochain. Ces dernières visent à faciliter la tâche de l’utilisateur s’il souhaite supprimer un compte ou certaines données personnelles stockées sur une application téléchargée depuis l’App Store.

Pour les développeurs, l’instauration de cette nouvelle politique imposera donc de rendre plus visibles et accessibles les options permettant ces suppressions, Apple évoquant des solutions censées être « faciles à trouver dans les applications ». Il sera également demandé aux applications proposant des services de groupe en ligne payants d’utiliser le système de paiement in-app d’Apple.

Quelques nouveautés adoptées en cours de route par Apple

Comme le souligne The Verge, les changements bientôt imposés aux services de groupe en ligne datent pour leur part d’avant la WWDC 2021. Ils ont été repoussés à trois reprises : d’abord en 2020 suite aux réclamations de Facebook, qui assurait que ces nouvelles règles impacteraient négativement les petites entreprises en période Covid ; puis au printemps 2021, cette fois pour éviter les accusations de monopole en pleine période d’audition avec le Congrès américain. Finalement, Apple avait prévu leur mise en place au mois de janvier 2022… avant, une fois de plus, de reporter leur entrée en vigueur pour accorder plus de temps aux développeurs concernés. Sauf nouveau changement, il semble que le 30 juin sera bien la date définitive d’entrée en application de ces nouvelles consignes.

Pour rappel, la WWDC 2022 se tiendra entre les 6 et 10 juin prochain. En fixant ces changements au 30 juin, Apple s’assure donc qu’ils seront mis en œuvre rapidement après la fin de son évènement annuel dédié aux développeurs.

Notez qu’un résumé de ces nouvelles règles a été publié par Apple à cette adresse. Il est également possible d’y retrouver le détail complet des dernières directives de l’App Store.

