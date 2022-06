iPhone 14 : pourquoi les photos et vidéos en selfie s’annoncent meilleures

Selon l'expert Ming-Chi Kuo, les futurs iPhone 14 profiteront d'un autofocus sur leur appareil photo frontal. Des selfies de meilleures factures sont donc au programme.

L’année 2022 est bien entamée, mais encore loin d’être terminée et beaucoup de smartphones sont encore attendus d’ici là. Parmi eux se trouvent évidemment les futurs iPhone 14 et 14 Pro. Or, une fois n’est pas coutume, Ming-Chi Kuo, connu pour son expertise sur les projets de la marque à la pomme, vient livrer de nouvelles informations sur les prochains téléphones.

Place à l’autofocus

L’analyste du cabinet TF International Securities se fend en effet d’un article de blog pour expliquer que les iPhone 14 vont avoir droit à une mise à jour de taille en goûtant à l’autofocus sur l’appareil photo frontal pour ne plus avoir à composer du focus fixe embarqué jusqu’à présent sur les précédents modèles.

Concrètement, les iPhone 14, iPhone 14 Max, iPhone 14 Pro et iPhone 14 Pro Max devraient devenir bien plus pratiques pour capturer des photos et vidéos en selfie de bonne qualité. En outre, le système optique de ce module passerait de 5 à 6 couches de lentilles. Sur le papier, cela devrait permettre une captation plus efficace de la lumière.

Des informations qui se confirment

Dans un tweet, Ming-Chi Kuo avait déjà évoqué cette évolution vers l’autofocus et il corrobore désormais cette piste en s’appuyant notamment sur des informations concernant les fournisseurs d’Apple. L’analyste confirme que LG Innotek serait l’un des partenaires de la pomme sur le module photo frontal. Le capteur en lui-même serait toujours produit par Sony.

Rappelons qu’il faut aussi s’attendre à une ouverture de f/1,9 sur l’appareil photo avant des iPhone 14. Il est intéressant de noter que les évolutions de la caméra à selfie semblent concerner tous les modèles de la gamme. À l’arrière, des bruits de couloir évoquent un passage à une définition de 48 mégapixels et la possibilité de filmer en 8K. En revanche, cela pourrait être un privilège des déclinaisons « Pro ».

