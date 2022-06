Pourquoi l’iPhone a attendu longtemps avant de profiter du copier-coller

Un membre de l'équipe du tout premier iPhone révèle pourquoi il a fallu autant de temps pour que l'iPhone ait enfin droit à l'une de ses fonctionnalités les plus basiques : le copier-coller..

Lorsque Apple a introduit le tout premier iPhone en 2007, le monde du smartphone s’en est retrouvé changé à jamais. Cet élan de nouveauté incroyable pour l’époque était pourtant dépourvu de quelques fonctionnalités des plus élémentaires.

Bien des années après, l’ancien ingénieur d’Apple, Ken Kocienda, explique pourquoi le smartphone originel d’Apple n’intégrait pas d’option pour copier-coller du texte. Alors qu’on attend cette année l’iPhone 14, les choses étaient bien différentes à l’époque.

Ken Kocienda, qui a rejoint Apple en 2001, était l’un des principaux ingénieurs derrière le premier iPhone. Il raconte tout simplement que l’entreprise n’a jamais eu le temps de penser à intégrer une fonction aussi basique.

Au-delà de la raison invoquée, son équipe était déjà accaparée par la création d’un clavier virtuel avec un système de correction automatique qui avait pris plusieurs essais et valu quelques nuits blanches aux ingénieurs d’Apple pour être réalisé correctement.

L’équipe de Kocienda a dû appliquer une zone de toucher virtuelle plus grande que les boutons eux-mêmes pour rendre ce clavier possible. L’iPhone reconnaissait donc les touches que vous vouliez taper même si votre saisie ne touchait pas précisément le bouton à l’écran.

Après le lancement du téléphone, son équipe s’est finalement penchée sur la question, il a ensuite fallu un certain temps pour que la fonctionnalité fasse son chemin jusqu’à l’utilisateur final.

L’ancien ingénieur d’Apple explique également qu’avant d’avoir droit à l’option copier-coller, il a fallu tout d’abord inventer d’autres outils nécessaires comme la loupe de texte grossissante permettant aux utilisateurs de savoir exactement où pointer le curseur dans le texte.

Notre doigt ne touche jamais réellement la zone voulue à cause de la perception des utilisateurs et le système devait prendre ce biais en compte.

The curvature of your fingers makes you think you’re touching higher up the the screen than you are. So, touches are warped to account for this. That’s why—to this day—it’s hard to target taps when you hold your phone upside down. pic.twitter.com/xl8YaxvKKu

— Ken Kocienda (@kocienda) June 19, 2022