iPhone, Mac, Watch, iPad, Apple TV, AirPods : Apple serait extrêmement ambitieux pour les 12 prochains mois

Apple s'apprête à un lancer un grand nombre de nouveaux appareils sur le marché. La marque pourrait multiplier ses conférences à l'avenir.

Au départ, il y avait le Mac, l’iPod ou encore l’iPhone, mais lors dernières années, Apple a multiplié ses gammes de produits. La firme a désormais trouvé un petit succès dans les services, mais également dans les produits pour la maison connectée, l’audio ou encore les montres connectées. Et pour chacune de ses familles de produits, elle commercialise plusieurs appareils. Dans les mois à venir, Apple se préparerait à un grand renouvellement cumulé avec le lancement de nouvelles familles de produits.

La nouvelle vague de produits Apple

C’est Mark Gurman, journaliste pour Bloomberg, qui fait le point sur les projets d’Apple et sa feuille de route. La firme s’apprêterait à se lancer « dans l’une des périodes les plus ambitieuses de son histoire en matière de nouveaux produits ». On parle d’une période allant de l’automne 2022 à l’été 2023, soit dans les 12 prochains mois. Voici une petite liste des appareils attendus.

Parmi cette grande famille de nouveaux produits, on peut retenir le nouvel iPad entrée de gamme pour remplacer le modèle à 389 euros avec un nouveau design équipé d’un port USB-C. Une nouvelle gamme d’iPad Pro serait également en préparation avec une puce Apple M2 à bord. Cette dernière se trouvera aussi une place dans un Mac mini M2, un Mac mini M2 Pro, des puces M2 Pro et M2 Max pour les MacBook Pro et enfin des M2 Ultra et M2 Extreme pour les Mac Pro.

Apple travaillerait aussi déjà sur une puce Apple M3 pour 2023 qui serait intégré à un nouveau MacBook Air 13 pouces, et un cousin de 15 pouces attendus déjà depuis plusieurs mois.

L’Apple Watch aurait également le droit à une refonte avec une Series 8 offrant un nouveau design, un modèle plus costaud pour les sports extrêmes et surtout une Apple Watch SE 2 plus accessible et équipée d’une puce performante S8.

Les nouveaux modèles d’Apple TV et de HomePod devraient en revanche être des mises à niveau plus discrètes.

Pour nous suivre, nous vous invitons à télécharger notre application Android et iOS. Vous pourrez y lire nos articles, dossiers, et regarder nos dernières vidéos YouTube.