Après 10 mois dans une rivière, cet iPhone égaré fonctionne toujours

Un homme avait fait tomber son iPhone XR dans l'eau lors d'une balade en canoë durant un enterrement de vie de garçon et pensait l'avoir définitivement perdu. Cependant, un randonneur l'a retrouvé 10 mois plus tard et cet iPhone fonctionne encore.

Le riz, ce n’est pas toujours obligatoire pour sauver son téléphone. Mais cette histoire vous montre qu’il ne faut jamais abandonner le sauvetage de son smartphone, qui contient nombre de documents, de photos et de souvenirs précieux. En août 2021, Owain Davies, alors fiancé à Fiona Gardner et célébrant un enterrement de vie de garçon, a laissé tomber son iPhone XR dans l’eau alors qu’il faisait du canoë avec un ami au Royaume-Uni, à Cinderford sur la rivière Wye. Les deux hommes ont chuté après que leur embarcation a été renversée. Owain Davies avait son téléphone dans sa poche arrière et a réalisé qu’il avait disparu.

Il pensait l’avoir perdu pour toujours, mais heureuse surprise, quelqu’un l’a retrouvé et il fonctionne toujours.

Le sauveteur en rivière sauve un iPhone de la noyade

Miguel Pacheco faisait du canoë sur la rivière Wye avec sa famille au début de mois de juin 2022, soit environ 10 mois plus tard. Il confie à la BBC avoir repéré « quelque chose de bleu flottant dans l’eau » alors qu’il était sur une petite embarcation avec sa fille. Au début, il n’avait aucun espoir, le téléphone étant plein d’eau. Cependant, il a décidé de tout mettre en œuvre pour tenter de le sauver. « Je sais que si je perdais mon téléphone, j’ai beaucoup de photos de mes enfants, je sais que je voudrais les récupérer. »

Une fois rentré chez lui, il l’a fait sécher à l’aide d’une conduite d’air et d’un compresseur. Miguel Pacheco l’a ensuite placé dans un placard d’aération pendant toute une nuit. Le lendemain, il tente de le charger et surprise, « l’écran de veille affichait une photo d’un homme et d’une femme avec la date du 13 août ».

Comment retrouver le propriétaire d’un iPhone perdu depuis des mois

Ce sauveteur un peu particulier a eu la bonne idée de poster des photos en ligne du téléphone, mais aussi de la photo affichée pour tenter de retrouver le propriétaire. Il a posté un message sur le groupe Facebook Cinder Noticeboard avec la photo de cet iPhone XR et du couple. Un message partagé plus de 4 000 fois sur le réseau social.

Owain Davis n’est pas un habitué des réseaux sociaux, mais un des amis du couple les a reconnus. Depuis, le téléphone a pu être restitué à son propriétaire en état de marche.

L’un des internautes de ce groupe a donné une astuce très intéressante pour retrouver le propriétaire d’un iPhone perdu. Si le téléphone fonctionne, vous pouvez longuement appuyer sur les deux boutons de volume simultanément afin d’accéder à la fiche médicale de l’application Santé. De quoi trouver des informations précieuses comme les contacts d’urgence. Une astuce qui peut aussi vous servir si vous devez porter secours à une personne en situation de danger.

Une autre internaute a donné une autre technique. Il s’agit en fait d’enlever la carte SIM du téléphone, de la mettre dans un autre pour connaître le numéro de téléphone de ladite carte. Si le propriétaire a fait transférer son numéro de téléphone, alors on peut le retrouver tout simplement en l’appelant.

Une expérience rassurante, mais à ne pas reproduire

Il faut savoir que l’iPhone XR est certifié IP67. Cela ne veut absolument pas dire qu’il peut rester des dizaines de semaines immergé dans l’eau, ce n’est pas un smartphone vraiment étanche. Si l’on suit la norme internationale de la Commission électrotechnique internationale, ce smartphone est censé être totalement protégé contre les poussières, mais peut aussi être immergé temporairement jusqu’à un mètre pendant 30 minutes dans de l’eau claire.

Il a cette fois-ci réussi à tenir durant 10 mois, ce qui est sensiblement plus. Si cela rassure quant à l’étanchéité de ce modèle, nous vous déconseillons fortement de le mettre dans l’eau quand même. Tout d’abord parce qu’attendre 10 mois pour savoir si votre smartphone résiste dans l’eau, c’est un peu long et pas très pratique. Mais en plus de ça, le site d’Apple précise que « la résistance aux éclaboussures, à l’eau et à la poussière n’est pas permanente et peut diminuer au fil du temps dans le cadre d’une utilisation normale ». Plus important encore, « les dommages causés par un liquide ne sont pas couverts par la garantie, mais il est possible que la loi de protection des consommateurs vous confère certains droits ». Pour autant, on sait qu’Apple travaille à améliorer la résistance à l’eau et à la pression de l’iPhone.

