Le nouveau MacBook Air bientôt trop populaire ? Les autres marques s’inquiètent

Attendu plus tard en juillet, le nouveau MacBook Air M2 inquiète, avant même son lancement, les fabricants de PC portables sous Windows. Ces derniers craignent un best-seller qui impacterait leurs ventes... sur un marché qui subit déjà une décrue post-crise sanitaire.

Le MacBook Air M2 a tout ce qu’il faut, au moins sur le papier, pour faire mal à la concurrence… et visiblement, elle le sait. Selon les sources de DigiTimes au sein de l’industrie, certains fabricants de PC portables sous Windows sont « inquiets » que la commercialisation du nouveau MacBook Air impacte négativement les ventes de leurs modèles sous processeurs Intel, notamment.

« Un vendeur de la marque Wintel a fait remarquer qu’à un prix de 1 000 à 1 500 dollars, le MacBook Air évincerait les autres ordinateurs portables haut de gamme », rapporte ainsi le média taïwanais en faisant allusion aux PC portables Windows équipés de processeurs Intel. « Les améliorations apportées au processeur M2, à la webcam et au châssis placent la légère augmentation du prix du nouveau MacBook Air dans une fourchette acceptable pour les consommateurs », lit-on. Une dynamique qui pourrait par contre être contrebalancée par la réticence du consommateur à acheter en pleine période d’inflation et d’incertitude économique.

Avec son nouveau MacBook Air, Apple veut taper là où ça fait mal…

Si Intel est bien revenu dans la course face à AMD avec ses processeurs mobiles de 12e génération, « Alder Lake », la firme reste en décalage face aux nouvelles puces M2 d’Apple… au moins sur le plan de l’efficacité énergétique. Sur ce terrain, l’architecture ARM des solutions d’Apple est particulièrement avantageuse. Elle permet de développer un excellent niveau de performances sur batterie. Une prouesse que la concurrence a bien du mal à reproduire en dépit des avancées qui sont les siennes.

Avec son nouveau MacBook Air M2, Apple promet d’ailleurs (face au MacBook Air M1) une machine 18 % plus performante sur le plan CPU et 35 % plus rapide en matière de performances graphiques. L’appareil profite également d’un tout nouveau châssis, plus moderne, et d’une caméra améliorée (grâce à l’adoption d’une nouvelle caméra FaceTime 1080p).

Reste que le nouveau MacBook Air M2 sera vraisemblablement un peu plus attractif outre-Atlantique, avec un positionnement à partir de 1199 dollars (hors taxes d’État). En France, l’engin débutera à 1499 euros, ce qui pourrait le rendre moins pertinent face à certains modèles de la concurrence. Notez par contre qu’Apple n’a pas encore annoncé de date de lancement précise pour le MacBook Air M2. Certaines sources évoquent néanmoins une commercialisation à partir du 15 juillet prochain.

