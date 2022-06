MacBook Air M2 : sortie imminente en vue

Présentés par Apple lors de la WWDC en début de mois, les premiers MacBook Air équipés de la nouvelle puce M2 ne se feraient plus attendre très longtemps.

Alors que les MacBook Pro dopés à la M2 sont déjà disponibles dans le commerce depuis quelques jours, MacRumors dit connaître la date de lancement des nouveaux MacBook Air M2.

Lancement prévu le 15 juillet

D’après le site et, surtout, ses sources, le MacBook Air M2 sortirait le 15 juillet prochain. Les précommandes seraient quant à elles ouvertes dès le 8 juillet.

Nous l’avions déjà évoqué dans un précédent article : le nouveau design du MacBook Air se paie. Le modèle M2 négocie en effet son ticket d’entrée à 1499€, là où son équivalent M1 (ancien design) commence les enchères à 1199€ (prix qui, d’ailleurs, a lui aussi discrètement augmenté dernièrement).

Une différence de 300 billets, justifiée en grande partie par un châssis revu dans les grandes largeurs, mais aussi par un écran légèrement plus grand, plus lumineux et couvrant un spectre colorimétrique plus étendu.

La M2 livre-t-elle toutes ses promesses ?

Inaugurée à la WWDC 2022, la puce M2 d’Apple ouvre la voie à de nouvelles puces encore plus véloces. Cela ne fait presque aucun doute, il y aurait des plateformes M2 Pro et M2 Ultra dans les mois qui viennent. Mais, comment s’en sort vraiment la puce M2 sur les nouveaux MacBook ?

Apple n’est pas avare en chiffres, et annonce que la M2 dispose d’un CPU 18 % plus rapide et d’un GPU 35 % plus véloce. Sa mémoire vive passe aussi au LPDDR5, augmentant sa bande passante de 50%.

Un benchmark multi-core pour le M2 // Source : Geekbench Un benchmark « compute » pour le M2 // Source : Geekbench

Les premiers benchmarks effectués sur les MacBook Pro M2 confirment ces dires. Mais il ne faudrait pas se faire avoir par une nomenclature trompeuse : la M2 a beau être plus récente, elle se fait littéralement exterminer par les puces M1 Pro et M1 Ultra lancées par Apple il y a quelques mois.

Pour nous suivre, nous vous invitons à télécharger notre application Android et iOS. Vous pourrez y lire nos articles, dossiers, et regarder nos dernières vidéos YouTube.