Ce démontage montre une batterie plus grande sur le MacBook Air M2 que sur la version M1

iFixit propose son démontage du nouveau MacBook Air M2 et nous dévoile au passage les éléments présents dans la machine.

Ça y est, le MacBook Air M2 est enfin entre les mains du public et un premier démontage de la part d’iFixit nous révèle quelques éléments dont nous n’avions pas encore connaissance jusqu’ici.

Niveau composant, nous savions déjà que la version avec 256 Go de stockage du MacBook Air M2 n’utilise qu’une seule puce NAND pour la mémoire. Cela limite la vitesse de son SSD qui peut alors être jusqu’à 50 % moins rapide que sur les autres modèles.

Ce MacBook Air M2 inclut également d’autres composants comme un pilote Thunderbolt 3, une puce USI Bluetooth et Wi-Fi et, plus étonnamment, un accéléromètre. Pourquoi un accéléromètre ? On devra bien l’apprendre un jour.

Apple fait confiance à la température de son système

Concernant le refroidissement, ce démontage ne relève la présence d’aucun dissipateur de chaleur, ce qui pourrait en partie expliquer les températures plus hautes décelées sur la machine. Selon iFixit, le châssis utilisé sur ce nouveau MacBook Air est plus léger que le précédent. Apple pourrait avoir voulu garder le poids de la machine au plus bas en n’intégrant pas de solution de refroidissement supplémentaire, même si cela se traduit par une baisse de régime plus rapide.

Cette absence de refroidissement passif peut lui faire perdre à la longue une partie de ses performances et cela se vérifie par rapport au MacBook Pro M2 qui contient pour sa part un ventilateur. Grâce à cela, il obtient des performances en multi-core jusqu’à 25 % plus hautes lors de tâches soutenues.

Un MacBook avec une batterie plus grande et réparable un peu plus facilement

Ce MacBook Air semble aider un peu plus à la réparation puisqu’il incorpore comme sur le MacBook Air M1 des bandes adhésives permettant d’enlever facilement la batterie du châssis. Cette dernière se voit augmenter en capacité en passant de 49,9 Wh sur le MacBook Air M1 à 52,6 Wh sur le MacBook Air M2, ce qui lui permet d’atteindre l’autonomie annoncée.

Les ports de ce MacBook ne semblent pas non plus avoir été collés en place et peuvent simplement être remplacés une fois démontés, ce qui inclut le port MagSafe, la prise jack et les deux ports USB-C. De même, le bouton Touch ID est détachable sans problème, tout cela rendant ce PC un peu plus modulable.

