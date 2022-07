Après l’iPhone, voici un boitier AirPods rechargeable par USB-C

L'ingénieur qui s'était fait connaitre en adaptant l'iPhone à l'USB-C récidive. Cette fois, il a crée les premiers AirPods rechargeable grâce à un port USB-C.

L’Europe va passer à marche forcée vers l’USB-C et ce sont évidemment les produits Apple qui sont visés. Dans son catalogue, les produits gravitant autour de l’iPhone utilisent en effet encore le port Lightning, alors que le reste de ses produits ont déjà fait la transition vers l’USB-C, à commencer par l’iPad. Résultat, il est parfois assez pénible de devoir encore se trimbaler un câble Lightning, seulement pour son iPhone et ses écouteurs AirPods.

En novembre 2021, un ingénieur s’était amusé à modifier un iPhone X pour intégrer un port de recharge USB-C. Le projet avait fait le tour du monde. Plusieurs mois plus tard, Ken Pillonel s’attaque aux écouteurs AirPods d’Apple.

Un boîtier AirPods avec port USB-C

L’ingénieur a publié une vidéo sur YouTube pour expliquer sa démarche.

Tout débute au moment où Apple refuse de réparer son boîtier d’AirPods et proposer de le remplacer directement : « cela coûte moins cher (NDLR : pour Apple) de remplacer tout le boîtier plutôt que de l’ouvrir et de réparer les composants ». Ken Pillonel a donc décidé de s’attaquer au problème et de réparer lui-même ses écouteurs AirPods. Il a donc entrepris de démonter la coque du boîtier de recharge pour la remplacer par une nouvelle version imprimée en 3D. Il en profite alors pour dessouder le port de recharge Lightning. Remplacer le tout par le port USB-C est plus complexe qu’il n’y paraît car cela demande une nouvelle carte PCB de gestion de la recharge.

Comment fabriquer ses AirPods USB-C à la maison ?

La bonne nouvelle, c’est que Ken Pillonel a publié son projet en open source sur GitHub. Il est donc possible de faire fabriquer le PCB avec port USB-C et d’imprimer le nouveau boîtier.

Le PCB pour le port USB-C // Source : Ken Pillonel Le modèle du boitier // Source : Ken Pillonel

Tous ces éléments fonctionnent avec les deux premières générations d’Apple AirPods. L’ingénieur devrait également proposer d’offrir des exemplaires sur ses réseaux sociaux. Enfin, il annonce réfléchir à une éventuelle commercialisation de son projet.

