Apple Pay sur iOS 16 : Safari ne serait plus la seule option disponible

Vous le savez, Apple a une légère tendance à limiter certaines fonctionnalités dès que l’on sort de son écosystème. Apple Pay en témoigne. Pour le moment, l’application de paiement de la firme de Cupertino ne fonctionne qu’avec Safari, le navigateur maison d’Apple. Selon le journaliste Steve Moser de MacRumors, cela devrait être amené à changer dans iOS 16.

Inscrit sur la bêta d’iOS 16, le journaliste affirme sur son compte Twitter avoir vu Apple Pay fonctionner sur Chrome et Edge. Avec capture d’écran à l’appui, cela semble tout à fait plausible. Il avance même que tous les navigateurs « tiers » pourraient être pris en charge sur l’iPhone.

Comme le souligne The Verge, un post datant du 2 juillet sur Reddit avait signalé qu’Apple Pay fonctionnait sur Firefox.

macOS non concerné

En revanche, toujours d’après ses observations, macOS ne semble pas concerné par cette nouveauté. Le rédacteur fournit un début d’explication. Les navigateurs tiers sur iOS utilisent tous le moteur de rendu de Safari tandis qu’ils n’en ont pas l’obligation sur macOS. La nouveauté pourrait donc ne jamais se retrouver sur les PC à la pomme.

The Verge propose une explication à cette nouveauté : l’Europe a adopté en mars 2022 une directive visant à combattre les pratiques anticompétitives des géants de la Tech. Ce Digital Markets Act devrait commencer à s’appliquer au printemps 2023 et impose notamment aux géants de laisser une plus grande place à la compétition sur leurs plateformes.

Pour rappel, iOS 16 devrait être déployé pour le grand public au détour de l’automne 2022. Une bêta est d’ores et déjà disponible pour les plus pressé·e·s.

