Apple AirPods : le boitier de recharge passerait bientôt à l’USB-C

D'après l'analyste Ming-Chi Kuo, Apple devrait faire basculer ses écouteurs AirPods à l'USB-C dès 2023. Un problème pour les prochains écouteurs haut de gamme de la marque.

Depuis la décision de l’Union européenne de rendre obligatoire le port de charge USB-C, la transition d’Apple vers ce connecteur standard occupe beaucoup d’esprit. Évidemment, la grande question porte sur le passage à l’USB-C de l’iPhone, mais ce n’est pas le seul produit d’Apple à encore utiliser le port Lightning.

Apple commercialise encore beaucoup d’accessoires se chargeant en Lightning comme la Magic Mouse, le Magic Keyboard, ou encore les écouteurs AirPods. Les écouteurs sans fil d’Apple sont sans aucun doute les produits les plus populaires d’Apple après l’iPhone à encore utiliser ce connecteur.

Comme l’iPhone, la transition pourrait s’engager dès 2023.

Un nouveau boitier de chargement pour AirPods

C’est l’analyste Ming-Chi Kuo qui livre cette prédiction : « je prédis qu’Apple lancera des étuis de chargement compatibles USB-C pour tous les modèles d’AirPods en 2023 ». Attention, l’analyste ne parle pas d’une nouvelle génération d’écouteurs, mais simplement d’un nouveau boitier de charge. Ils seront peut-être proposés en option à l’achat, sans changement de design ou de fonctions pour les écouteurs.

En 2019, pour le lancement des AirPods 2, Apple avait un choix semblable en proposant le boitier de recharge compatible charge sans-fil en option pour les propriétaires d’AirPods de première génération. Ming-Chi Kuo précise bien que tous les modèles d’AirPods seront concernés en 2023. Il faudra donc également un nouveau boitier pour les écouteurs AirPods Pro.

L’analyste ne mentionne pas le casque AirPods Max dans son tweet. Le casque haut de gamme d’Apple de 2020 pourrait aussi trouver une nouvelle version en 2023 avec charge USB-C.

Quid des AirPods Pro 2 ?

Dans le même tweet, Ming-Chi Kuo indique que « toutefois, le boitier de charge des nouveaux AirPods Pro 2 lancés en 2 h 22 pourrait encore prendre en charge Lightning ». On pourrait donc voir une première génération d’AirPods Pro 2 lancé à la fin de l’année 2022 avec seulement un boitier de charge Lightning, puis une nouvelle option en 2023 avec le boitier de charge USB-C.

L’analyste n’indique pas quand cette transition pourrait débuter. On peut supposer qu’Apple attendrait la fin de l’année 2023 et le lancement de l’iPhone 15 pour amorcer un changement général de toute sa gamme de produits vers l’USB-C. La marque avait toutefois choisi de lancer la 2e génération au printemps et non à la fin de l’année.

Cette bascule serait un choix logique de la part d’Apple. La firme n’a plus aucun intérêt à garder son port Lightning dans ses produits si l’iPhone l’abandonne. Elle a aussi pu expérimenter une telle transition sur la gamme d’iPad dont le dernier modèle pourrait adopter l’USB-C dès cette année.

