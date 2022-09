Le retour haptique d’iOS 16 affecte votre batterie : comment l’activer/le désactiver ?

Apple nous fait aimablement savoir que la nouvelle fonction de retour haptique, proposée avec iOS 16 pour la saisie au clavier, pourrait avoir un impact négatif sur l'autonomie de votre iPhone.

Précision ou autonomie, il faudra potentiellement choisir… a fortiori sur les iPhone vieillissants. En marge des nouvelles fonctionnalités d’iOS 16 annoncées à grand renfort d’un marketing parfois tapageur, une petite fonction, discrète, mais pourtant très plaisante, s’est invitée avec la dernière version du système : le retour haptique pour la saisie au clavier. Cette nouveauté permet d’obtenir une légère vibration au bout des doigts lorsqu’on clique sur l’une des touches du clavier virtuel d’un iPhone.

Désormais disponible sur tous les iPhone compatibles avec iOS 16, ce retour haptique offre un peu plus de confort pour taper un SMS, un mail, une recherche Google ou n’importe quel autre texte sur l’iPhone. Malheureusement, Apple prévient que cette fonction est aussi susceptible de réduire l’autonomie de votre appareil.

Un retour haptique potentiellement gourmand en énergie

L’info nous vient directement d’une petite ligne ajoutée au bas de la page vouée à cette nouvelle fonctionnalité. On y lit que « l’activation du retour haptique pour le clavier peut affecter l’autonomie de la batterie de votre iPhone ». Le message est clair… et il était, à vrai dire, prévisible. On ignore toutefois à quel point cette fonction affectera l’autonomie.

Cela devrait varier d’un iPhone à l’autre, avec un impact probablement plus visible sur les anciens modèles d’iPhone ou sur les modèles vieillissants, disposant d’une capacité maximale de batterie amoindrie au fil des ans. Très logiquement, les utilisateurs tapant beaucoup de texte en cours de journée seront aussi les plus concernés par la gourmandise énergétique de ce retour haptique.

Notez que cette nouveauté n’est pas activée par défaut. Après l’avoir activée, il est par ailleurs possible de la couper en quelques clics au besoin. Chaque utilisateur pourra donc juger de sa pertinence ou non en fonction de ses propres habitudes d’utilisation.

Comment activer ou désactiver le retour haptique sur iOS 16

Vous pouvez activer ou désactiver le retour haptique depuis les réglages de votre iPhone.

Allez dans le menu Sons et vibrations, puis cliquez sur Retour clavier. Il ne vous reste plus qu’à enclencher l’option Vibration.

