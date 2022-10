Apple supporte maintenant une nouvelle flopée de manettes Nintendo

Apple a ajouté à ses iPhone, iPad, Mac et Apple TV la prise en charge de toute une nouvelle fournée de contrôleurs. Parmi eux, les rééditions Bluetooth des manettes Super Nintendo, NES et Nintendo 64.

Agréable surprise que celle réservée par Apple aux détenteurs de manettes vintage Nintendo. La firme a en effet ajouté à ses iPhone, iPad, Mac et Apple TV la prise en charge de contrôleurs supplémentaires, dont plusieurs modèles Bluetooth signés Nintendo. Parmi les modèles supportés depuis la vague de mises à jour d’hier, les rééditions Bluetooth (vouées à la Switch) des manettes Super Nintendo, NES, mais aussi Nintendo 64.

Certains modèles d’autres marques sont également ajoutés au support, comme le contrôleur Sega Genesis. Et en plongeant dans le code d’iOS 16, 9to5Mac a également pu s’apercevoir qu’il en va de même pour les manettes 8Bitdo, BADA MOGA XP5-X Plus, ou pour le Logitech F710 Gamepad, lui aussi pris en charge.

L’ajout de ces nombreuses manettes au support s’inscrit dans un effort d’Apple pour rendre compatible un maximum de contrôleurs avec ses produits. Une politique pas tout à fait désintéressée puisque la firme n’a pas de manette bien à elle pour accompagner son abonnement Apple Arcade. Apple a donc tout intérêt à ce que les manettes de Sony, Microsoft, Nintendo, ou encore celles d’accessoiristes tiers soient pleinement compatibles avec ses produits.

Neat, iOS/tvOS 16.1 support the official BT/USB-C Super Nintendo controller for the Switch 😄 I don’t have the N64 or NES versions to test with, but I believe they are supported now too 🎮 pic.twitter.com/mfkTIHpXun

— Steve Troughton-Smith (@stroughtonsmith) October 24, 2022