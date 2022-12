Apple Music va devenir votre meilleur allié pour des soirées réussies

Apple a annoncé Apple Music Sing, la fonction de karaoké de son application de streaming musical. De quoi chanter jusqu'au bout de la nuit durant vos longues soirées !

Apple Music comprenait déjà les paroles dans son application, y compris sur la version Android, mais le service de streaming musical va désormais plus loin et intègre dorénavant une réelle fonction karaoké.

Des voix réglables et les paroles en temps réel

Apple Music Sing comprend des voix réglables, c’est-à-dire que le volume des voix des chanteurs (les vrais) se règle automatiquement, pour soit vous laisser davantage de place, sans les supprimer totalement, soit vous aider lorsque vous avez du mal. De plus, les voix de fond sont séparées des pistes principales et s’affichent indépendamment pour que l’on puisse suivre plus facilement.

L’application d’Apple propose aussi plusieurs vues des paroles, pour qu’un participant prenne la tête d’un morceau ou chanter les chœurs. Il y a aussi un affichage pour les morceaux en duo ou plus, avec des chanteurs s’affichant de part et d’autre de l’écran. Les paroles sont animées au rythme des voix, avec apparemment une sorte de fondu.

Au démarrage, Apple Music Sing prévoit plus de 50 playlists dédiées au karaoké, « comprenant toutes les chansons épiques, les duos, les refrains et les hymnes qui ont incité les gens du monde entier à chanter ». Les morceaux compris sont annoncés comme étant « entièrement optimisés » pour Sing.

La fonction karaoké d’Apple Music sera disponible « dans le courant du mois pour les abonnés », y compris en France. On pourra l’utiliser sur iPhone, iPad et « la nouvelle Apple TV 4K », ce qui sous-entend que les versions précédentes ne seraient pas compatibles. Toutefois, les abonnés Apple Music Voice ne pourront pas utiliser Sing.

