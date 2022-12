L’iPhone SE 4 n’est pas certain de voir le jour

Apple pourrait repousser, voire annuler la sortie de l'iPhone SE 4. La faute aux trop faibles ventes des modèles les moins chers de la marque.

Et si l’iPhone SE 4 n’était finalement jamais lancé ? C’est en tout cas ce que laisse le généralement bien informé analyste de TF International Securities, Ming-Chi Kuo. Une rumeur qui laisse planer le doute sur la capacité d’Apple à s’étendre en dehors du marché haut de gamme.

iPhone SE 4 ou iPhone Xr ?

Depuis l’iPhone 5c en 2013, Apple a tenté à plusieurs reprises de proposer des téléphones moins onéreux que ses têtes d’affiche, avec plus ou moins de succès. C’est le cas de la gamme iPhone SE, initiée en 2016, ou encore de l’excellent iPhone Xr de 2018. En 2023, ces deux lignées devaient plus ou moins se rejoindre puisque les rumeurs évoquaient un iPhone SE 4 reprenant le design de l’iPhone Xr.

On aurait ainsi droit à un iPhone Xr légèrement modernisé, avec certainement une puce plus récente. Oui, mais voilà, cette idée poserait quelques soucis.

Un mauvais retour sur investissement

La gamme SE vise un positionnement de milieu de gamme. Le modèle de 2020 est commercialisé actuellement à partir de 559 euros, contre près du double pour le moins cher des iPhone 14. Or, le passage à un design plus moderne, avec des bordures plus fines et sans encoche, ferait significativement augmenter les coûts de production.

Cela obligerait donc Apple à reconsidérer le positionnement de l’iPhone SE 4 pour s’assurer une bonne rentabilité. Mais avec l’iPhone 13 encore au catalogue à partir de 809 euros et l’augmentation naturelle des prix en raison de l’inflation, il est difficile d’imaginer de bonnes ventes d’un tel smartphone s’il est positionné à un prix trop élevé.

Lorsque l’on voit que les iPhone les moins chers ont rencontré à plusieurs reprises des performances décevantes (iPhone SE 3, iPhone 13 mini, iPhone 14 Plus…), on comprend qu’Apple hésite à lancer un nouveau modèle plus coûteux. Par ailleurs, réduire le nombre de lignes de production en cette période de récession ne serait pas une si mauvaise idée pour réaliser des économies.

Habituellement, les iPhone SE sont dévoilés en mars ou en avril. Cela laisse donc encore quelques mois pour en apprendre davantage sur l’avenir de ce potentiel iPhone SE 4.

