iPhone 15 : Apple pourrait proposer un sacré gain d’autonomie d’après TSMC

L'iPhone 15 pourrait aller encore plus loin sur l'autonomie grâce au passage au procédé de gravure en 3 nm de TSMC.

En coulisses, les fabricants de smartphones sont toujours en train de penser au prochain modèle. Apple ne fait évidemment pas exception. Si la génération des iPhone 14 a semblé très itérative, les rumeurs entourant l’iPhone 15 laissent de plus en plus penser que les avancées seront plus significatives.

En témoigne un récent article de Bloomberg, à propos du passage aux 3 nm de TSMC, fabricant des puces de l’iPhone et donc des futurs A17 Bionic qui devraient équiper les iPhone 15 Pro et Ultra. Au vu de la qualité de l’A16 Bionic, on pourrait penser que la prochaine itération ne devrait pas réinventer la roue, mais c’est sans compter ce fameux passage aux 3 nm justement.

Un passage effectif de 5 nm à 3 nm

Comme le souligne 9to5Mac, cette nouvelle finesse de gravure est attendue sur les M2 Pro pour les Mac, l’A17 Bionic de l’iPhone 15 donc, puis la future puce M3. Pour rappel TSMC considère que sa gravure à 4 nm, présente sur les A16 Bionic de l’iPhone 14 Pro n’est qu’une version améliorée du procédé 5 nm. Un procédé relativement ancien. On peut ainsi considérer qu’Apple va véritablement passer de 5 nm à 3 nm en 2023. Il s’agit d’un changement moins itératif qu’il n’en a l’air.

Concrètement, le président de TSMC, Mark Liu, a avancé que les gains en dépense énergétique seraient très importants. Bloomberg écrit la chose suivante :

TSMC a déclaré que ses processus 3 nm offrent de meilleures performances que ses puces 5 nm, tout en nécessitant environ 35 % de puissance en moins.

Les performance sur smartphones étant déjà très (trop ?) importantes par rapport aux usages réels des utilisateurs, on peut en conséquence attendre une vraie amélioration sur le terrain de l’autonomie. En sachant que les iPhone 14 sont déjà des maîtres en la matière.

Les nouveautés attendues sur l’iPhone 15

L’iPhone 15 devrait donc être un bon cru, ou du moins satisfaire l’appétit de nouveautés qui entourent généralement les lancements de nouveaux smartphones. Introduction probable d’un iPhone 15 Ultra, passage à Dynamic Island sur les iPhone de base et gain en autonomie, c’est déjà pas mal.

Pour nous suivre, nous vous invitons à télécharger notre application Android et iOS. Vous pourrez y lire nos articles, dossiers, et regarder nos dernières vidéos YouTube.