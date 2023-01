OpenCore permet d’installer macOS Ventura même sur les Mac non compatibles

OpenCore Legacy Patcher, l'outil open source qui permet de maintenir à jour des Mac abandonnés depuis longtemps par Apple sur le plan logiciel, passe à la dernière version de macOS. Parfait pour faire migrer votre vieux MacBook Air ou votre ancien iMac sous macOS 13 Ventura.

Vous aviez en tête de continuer d’utiliser un Mac qui n’est plus supporté par Apple sur le plan logiciel ? Il y a alors des chances que vous connaissiez déjà OpenCore Legacy Patcher (OCLP).

Ce que vous ne savez peut-être pas encore, c’est que l’outil, disponible librement sur GitHub, prend désormais en charge la dernière version de macOS en date. Il permet autrement dit d’installer macOS 13 Ventura, lancé l’automne dernier, sur certains Mac vieux de 15 ans.

OCLP, un outil qui vous veut du bien

Cette petite pépite logicielle est toutefois très jeune. Le projet OCLP a en effet été initié il y a quelques seulement, d’abord sous la forme d’une bêta. Comme le précise 9to5Mac, OpenCore Legacy Patcher est en fait basé sur le même bootloader OpenCore que l’on utilise pour les Hackintosh, ces PC Windows sur lesquels ont parvient à installer macOS grâce à une bonne dose de triche logicielle. En dépit de sa jeunesse, OCLP repose donc sur des fondations qui ont déjà fait leurs preuves.

On apprend néanmoins que les développeurs à l’origine d’OCLP ont eu beaucoup de mal à rendre leur outil compatible avec macOS Ventura. Et en l’occurrence, c’est la faute d’Apple, qui a supprimé la plupart des pilotes Legacy de macOS 13. Une raison à cela : macOS Ventura n’est plus censé supporter les Mac sous processeurs Intel plus anciens que la septième génération.

Une limitation que l’équipe derrière OCLP a réussi à contourner pour redonner vie à nos anciens Mac. Notez néanmoins que certaines fonctionnalités pourront ne pas fonctionner correctement. Il s’agit là du prix à payer, du moins dans l’immédiat, pour pouvoir continuer d’utiliser des appareils vieux de plus de 10 ans.

Voici quoi qu’il en soit la liste des (nombreux) Mac compatibles avec OpenCore Legacy Patcher :

Les MacBook lancés entre 2008 et 2016

Les MacBook Air lancés entre 2009 et 2017

Les MacBook Pro lancés entre 2008 et 2016

Les Mac mini lancés entre 2009 et 2017

Les iMac lancés entre 2007 et 2017

Les Mac Pro lancés entre 2008 et 2013

Utilisez-vous Google News (Actualités en France) ? Vous pouvez suivre vos médias favoris. Suivez Frandroid sur Google News (et Numerama).