Comment Apple veut la jouer fine en passant l’iPad Pro 2024 à l’Oled

Apple travaille toujours sur l'intégration d'une dalle Oled pour une future version de son iPad Pro. De nouvelles rumeurs tendent en ce sens, d'autant plus que ces nouveaux écrans rendraient ces iPad encore plus fins.

Toutes les rumeurs vont dans le sens d’un futur iPad Pro en 2024 avec un écran Oled. Une nouvelle fois, c’est le média coréen The Elec qui écrit qu’Apple ferait fabriquer des écrans Oled pour ses prochains iPad.

Des écrans Oled plus fins, pour des iPad plus fins

Dans son article, on apprend que « LG Display a commencé à développer une nouvelle technologie de gravure pour les panneaux OLED qui seront fournis à Apple ». Cette technologie utilise non pas deux couches de verre rigides, mais une couche rigide inférieure et une couche supérieure dite mince (ou TFE, pour thin-film encapsulation en anglais). Ces verres TFE sont également utilisés pour fabriquer des écrans flexibles.

Ce « substrat » en verre est donc gravé plus finement puisqu’il passe de 0,5 à 0,2 mm. Cela permet d’avoir des écrans Oled plus fins et alors potentiellement des tablettes tactiles plus fines. Pour le moment, LG Display tente de réaliser la gravure en un unique processus, puisque ce verre est plus susceptible de se briser lors de son déplacement dans la chaîne de production.

Quels iPad avec un écran Oled ?

Autre avantage pour Apple : les coûts de production sont réduits, le processus ne nécessitant pas de couche de rétroéclairage, précise MacRumors. Selon The Elec, cette nouvelle chaîne de production ne sera pas mise en place avant l’année prochaine : l’actuelle serait utilisée toute cette année encore. Le média coréen ne précise toutefois pas quels modèles seront concernés par le passage à l’Oled.

Mais selon Ross Young, consultant et expert dans les écrans, les premiers concernés seraient les iPad Pro de 11 et 12,9 pouces qui devraient arriver en 2024. Eux seuls, pour le moment, profiteraient de l’Oled, avant de peut-être voir arriver cette technologie d’écran sur d’autres modèles. Une rumeur appuyée par le journaliste de Bloomberg Mark Gurman en janvier dernier, qui lui aussi penchait pour des modèles plus fins liés à un changement de la méthode de gravure. Un choix logique pour Apple puisque l’iPad Pro représente le fleuron de la gamme, toujours prompt à recevoir en premier les innovations technologiques.Toujours selon Mark Gurman, l’Oled sur les iPad ne durerait toutefois pas longtemps. Le fabricant chercherait à passer sur le MicroLED, après une première étape sur une future Apple Watch Ultra.

