Les iPhone 14, 14 Pro et 14 Pro Max sont à prix réduit dans tous les coloris chez Bouygues Telecom

Alors que les spéculations sur les iPhone 15 vont bon train, les iPhone 14, tous modèles confondus, en profitent pour être plus accessibles. Une excellente nouvelle pour ces luxueux appareils dont le prix baisse rarement et qui sont disponibles à partir de 1 euro (+24,32 €/mois pendant 24 mois) chez Bouygues Telecom.

S’offrir un iPhone demande d’engager beaucoup d’argent, en particulier lorsque l’on vise les tout derniers modèles. Bouygues Telecom propose une solution alternative pour adoucir la facture.

L’iPhone 14 associé à un forfait 5G 200 Go revient ainsi à seulement 1 euro (+24,32 €/mois pendant 24 mois), l’iPhone 14 Pro passe à seulement 99,90 euros (+32,62 €/mois pendant 24 mois) et l’iPhone 14 Pro Max est à 99,90 euros (+38,58 €/mois pendant 24 mois). Attention, cette bonne affaire qui concerne absolument tous les coloris disponibles est à durée limitée puisque ces prix ne sont valables que jusqu’au 30 avril 2023.

Avec l’iPhone 14, une interface qui frôle la perfection

C’est un fait, en plus d’être beaux, les iPhone sont des smartphones extrêmement bien pensés. Et la gamme iPhone 14 ne fait pas exception à la règle, à commencer par son inimitable système d’exploitation : iOS 16.

Si iOS 15 offrait déjà une excellente expérience utilisateur, iOS 16 vient parfaire l’interface made in Apple pour la rendre quasi parfaite, à commencer par son aspect.

Car iOS 16 est clairement la meilleure version du système d’exploitation d’Apple, celle qui autorise le plus de personnalisations. L’écran verrouillé accueille désormais vos meilleures photos, différents filtres et surtout une belle quantité de widgets qui vont rendre votre navigation et la consultation de vos notifications bien plus confortables. Vous pouvez également créer au besoin plusieurs écrans verrouillés et basculer de l’un à l’autre d’un simple swipe.

Mieux : si vous avez besoin d’un temps de concentration, iOS 16 vous permet d’activer, depuis votre écran de verrouillage, un mode concentration qui masquera toute notification sur une durée déterminée.

Sous iOS 15, l’accent avait été mis sur la confidentialité des données. iOS 16 vient parfaire cette belle avancée en permettant, cette fois-ci, de protéger ses données plus localement. Cela passe, par exemple, par la possibilité de révoquer des accès précédemment octroyés à des proches ou à des connaissances pour que votre iPhone ne reste accessible qu’à vous. Les accès à Messages et de FaceTime peuvent aussi être réduits à un seul appareil Apple.

Il est aussi possible d’annuler l’envoi d’un message dans l’application Mail ou Messages. Attention cependant, cette option n’est effective que si le message vient tout juste d’être envoyé.

iPhone 14 : toujours un cran au-dessus

D’une génération à l’autre, Apple apporte, par petites touches, des améliorations qui rendent l’expérience utilisateur toujours plus agréable. Sur cette nouvelle gamme de smartphones 5G, la firme de Cupertino propose des évolutions bienvenues.

Par rapport à l’iPhone 13, l’iPhone 14 offre donc :

une puce A15 Bionic avec 5 cœurs GPU au lieu de 4 ce qui a pour conséquence d’offrir un affichage plus fluide de vos contenus ;

un appareil photo légèrement amélioré avec la présence de Photonic Engine, une version plus puissante de Deep Fusion qui augmente sensiblement la qualité d’image par de multiples prises de vue ;

des modules photo qui intègrent une plus grande ouverture du diaphragme et par conséquent des photos plus lumineuses en conditions de faible luminosité notamment.

L’iPhone 14 Pro, la version la plus haut de gamme des nouveaux smartphones d’Apple, apporte aussi de belles avancées :

place à Dynamic Island en lieu et place de la traditionnelle encoche. Un espace évolutif en haut de l’écran qui vous permet notamment d’afficher de nombreuses informations de notifications ;

un module photo principale qui passe de 12 à 48 mégapixels pour améliorer encore plus la qualité de vos photos ;

une puissante puce A16 Bionic, qui remplace la puce A15 de l’iPhone 13 Pro.

Enfin, l’iPhone 14 Pro Max, est une version grand format de l’iPhone 14 Pro. Il dispose ainsi d’un écran de 6,7 pouces et embarque de nombreuses innovations :

l’encoche Dynamic Island est présente sur ce nouveau modèle ;

l’iPhone 14 Pro Max intègre la dernière puce A16 Bionic ;

l’appareil photo principal passe à 48 mégapixels ;

l’autonomie a été améliorée et passe de 28 à 29 heures en lecture vidéo.

La nouvelle gamme des iPhone 14 séduira donc ceux qui veulent changer d’iPhone depuis un moment. Les évolutions, si elles peuvent sembler mineures, amélioreront sensiblement l’expérience des utilisateurs d’iPhone des générations antérieures à celles de l’iPhone 13. Entre l’arrivée remarquée de Dynamic Island et la présence de la puce Apple la plus puissante à l’heure actuelle, passer à l’iPhone 14 est une petite révolution en soi.

Les iPhone 14 disponibles à prix barrés chez Bouygues Telecom : comment en profiter ?

Un tel changement est d’autant plus à considérer qu’en ce moment Bouygues propose l’ensemble de la gamme à des tarifs assez concurrentiels si vous choisissez un paiement étalé sur 24 mois. L’iPhone 14 est par exemple disponible à 1 euro (+24,32 €/mois), l’iPhone 14 Pro est à seulement 99,90 euros (+32,62 €/mois) et l’iPhone 14 Pro Max est proposé à 99,90 euros (+38,58 €/mois).

Pour accompagner ces prix réduits, l’opérateur a couplé ces smartphones à un généreux forfait mobile 5G comprenant :

200 Go de données dont 100 Go utilisables en Europe, DOM, Suisse, Andorre, États-Unis, Canada et Chine ;

les appels et SMS illimités en France et depuis Europe, DOM, Andorre et Suisse ;

les appels illimités vers les fixes de 120 pays ;

les appels et SMS illimités vers les fixes et les mobiles de l’Europe, DOM, Suisse, Andorre, États-Unis, Canada et Chine.

Quel que soit l’iPhone 14 choisi, vous bénéficierez de ce forfait au prix mensuel de 33,99 euros par mois pendant un an puis 44,99 euros l’année suivante si vous n’êtes pas déjà client Bbox. Pour ceux qui profitent déjà d’un forfait Bbox chez l’opérateur, l’ensemble des mensualités sur le forfait baissent de 5 euros. L’offre n’est valable que jusqu’au 30 avril, il ne vous reste donc plus que quelques jours pour en profiter.