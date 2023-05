Apple fait ses adieux à une fonction bien appréciée

C'est la fin de My Photo Stream, une fonction emblématique depuis 2011. Celle-ci permettait de synchroniser gratuitement jusqu'à 1000 photos récentes sur divers appareils.

Le 26 juillet 2023 marquera un tournant pour les utilisateurs d’iCloud : Apple a annoncé, comme le relate Numerama, l’arrêt de My Photo Stream ou « Mon flux de photos », une fonction emblématique lancée en 2011.

Cette fonctionnalité permettait aux utilisateurs de synchroniser gratuitement jusqu’à 1 000 photos prises au cours des 30 derniers jours entre leurs différents appareils iOS, iPadOS et macOS. Somme toute logique, Apple recommande désormais aux utilisateurs de se tourner vers iCloud Photos.

5 Go offerts ne suffiront pas, loin de là

Comme vous vous en doutez, l’espace de stockage de 5 Go offert gratuitement par iCloud se révèle insuffisant pour héberger la même quantité de photos et vidéos.

Par exemple, si un utilisateur possède près de 300 Go de photos et de vidéos, il devra opter pour le forfait le plus conséquent d’iCloud+ de 2 To à 9,99 euros par mois pour conserver l’équivalent de l’espace qu’il avait avec « My Photo Stream ». Apple propose également des forfaits plus petits avec 200 Go pour 2,99 euros par mois et 50 Go pour 0,99 euro par mois.

Apple fait des économies

Il convient de noter que cette restriction de stockage n’est pas unique à Apple. Google a également mis fin à l’espace de stockage illimité offert sur Google Photos, et avant cela, Flickr a fait de même. Ces changements reflètent une évolution économique, mais traduisent également une volonté de valoriser les abonnements payants, une source de revenus importante pour ces entreprises, notamment Apple.

Si vous voulez ne pas payer l’abonnement à iCloud, vous avez aussi des applications comme Google Photos ou Amazon Photos (avec stockage illimité pour les abonnés Prime). Ce n’est pas tout puisque vous pouvez stocker vos photos et vidéos localement, sur un NAS par exemple.

