Comment Apple voudrait lier l’iPhone 15 au Vision Pro

Alors que le Vision Pro d'Apple est prévu pour début 2024 et que l'iPhone 15 devrait sortir en septembre, le constructeur voudrait intégrer son smartphone à son premier casque de réalité mixte. Quelques détails sur l'iPhone 15 ont fuité, les voici.

Il y a quelques semaines, Apple présentait son Vision Pro, son premier casque de réalité mixte. La promesse d’un spatial computing avec des fenêtres immenses, mais également l’intégration de l’écosystème Apple, qui fait sa renommée. Pour y arriver, la marque va devoir revoir son iPhone, notamment l’iPhone 15, comme l’a expliqué l’analyse Ming-Chi Kuo sur Twitter.

Un iPhone 15 boosté sur la connectivité

Première révélation de Ming-Chi Kuo : les spécifications matérielles du prochain iPhone seraient grandement améliorées. La puce UWB passerait d’une gravure de 16 nm à une gravure de 7 nm seulement. Un changement dans la fabrication qui offrirait plus de performances à courte portée (on peut y placer davantage de transistors) tout en réduisant la consommation d’énergie.

Actuellement, Apple intègre sa propre puce U1 dans les iPhone, on peut penser que cette nouvelle puce se nomme l’U2. Pour rappel, l’UWB est un standard de connexion sans-fil, à l’instar du Bluetooth ou du Wi-Fi. Il permet de localiser des objets, c’est ce qui permet de trouver ses clés chez soi sur lesquelles il y a un AirTag par exemple.

Autre changement à venir, cette fois-ci sur l’iPhone 16 : il passerait au Wi-Fi 7, nouvelle norme de connexion Wi-Fi. Cette norme devrait permettre à plus de produits Apple de fonctionner sur le même réseau sans-fil, afin d’avoir une « meilleure expérience de l’écosystème ».

Kuo pense notamment à l’Apple Vision Pro, pour qui ces changements apportés devraient offrir un transfert plus rapide de fichiers, une moindre latence dans la réception des notifications de l’iPhone directement dans le Vision Pro ou encore une plus grande fluidité quant à l’affichage de l’écran du smartphone sur le casque. Mais on peut bien sûr penser que si l’iPhone 15 intègre effectivement ces nouvelles normes, ce n’est pas seulement à cause de l’arrivée du Vision Pro. La puce U1 est arrivée sur l’iPhone 11, soit il y a près de quatre ans. Il semble logique qu’Apple veuille la faire évoluer. De même pour l’arrivée du Wi-Fi 7 : la norme a été présentée l’année dernière lors du CES et les premiers produits compatibles commencent à arriver.

Le défi d’Apple : l’intégration du Vision Pro dans son écosystème

Pour Ming-Chi Kuo, il n’y a pas de doute : « l’écosystème est l’un des facteurs clés du succès du Vision Pro, y compris l’intégration avec d’autres produits matériels Apple ». On peut dès lors imaginer les intégrations possibles entre le Vision Pro et le reste des produits d’Apple, grâce au système d’exploitation visionOS.

En réalité, ce n’est pas très compliqué : le Vision Pro ressemble beaucoup à un ordinateur (oui, oui). La connexion rapide avec les AirPods, AirDrop, l’écoute de musique sur le HomePod, etc. Tout devrait y être et tout devra y être si Apple veut démocratiser les casques de réalité mixte, comme Apple a démocratisé les écouteurs sans-fil et les smartphones.

