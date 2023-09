iPhone 15 Pro Max : ce changement qui coûte cher aux performances

Annoncée le 12 septembre dernier, la puce A17 Pro serait affligée d'un important thermal throttling sur l'iPhone 15 Pro Max. La seule manière d'en tirer les performances maximales serait d'installer sur l'appareil un dissipateur externe.

Numerama en parle dans son test : l’iPhone 15 Pro Max est sujet Ă la chauffe. Un problème que nos collègues ne sont visiblement pas les seuls Ă avoir relevĂ©. Comme le rapporte WCCFTech, la puce A17 Pro installĂ©e au bord de l’appareil serait victime d’un thermal throttling important dans le cadre d’une utilisation intensive. Suffisamment pour contraindre le site spĂ©cialisĂ© chinois Geekerwan Ă employer un dissipateur externe, seul moyen d’après eux d’extraire un maximum de performances (en single-core comme en multi-core) sur le nouveau SoC d’Apple en benchmarks.

Une surchauffe problĂ©matique, car sans l’utilisation d’un système de refroidissement externe sur l’iPhone 15 Pro Max, l’A17 Pro n’est visiblement pas capable d’offrir plus qu’un gain Ă un chiffre par rapport Ă l’A16 Bionic en calcul multicĹ“ur sur Geekbench 6.

Le 3 nm de TSMC surcotĂ©… ou le problème est ailleurs ?

L’explication est malheureusement simple. En l’Ă©tat, l’iPhone le plus haut de gamme serait « incapable de maintenir des tempĂ©ratures basses pendant de longues pĂ©riodes », note WCCFTech. Un constat Ă©galement fait par Numerama, qui estime pour sa part que le changement de matĂ©riau observĂ© sur le châssis de l’appareil aurait pour effet une propagation plus importante de la chaleur. « Le titane chauffe beaucoup plus facilement que l’acier ou que l’aluminium, ce qui fait que la tempĂ©rature parfois bouillante de la puce A17 Pro se rĂ©pand rapidement tout autour de l’appareil », soulignent notamment nos collègues.

Cette situation conduirait Ă un abattement chronique des performances, de manière Ă limiter la surchauffe… ce qui amène quand mĂŞme Ă se questionner sur l’efficacitĂ© du nouveau procĂ©dĂ© de gravure en 3 nm de TSMC (que l’A17 Pro est l’un des tout premiers Ă exploiter). Ce dernier est pour rappel censĂ© offrir une efficacitĂ© Ă©nergĂ©tique hors pair face aux finesses de gravure 4 nm et 5 nm employĂ©es jusqu’Ă prĂ©sent par le gĂ©ant taĂŻwanais, premier fondeur indĂ©pendant au monde.

Apple pourrait en outre avoir nĂ©gligĂ© le refroidissement passif sur son iPhone 15 Pro Max. D’après WCCFTech, l’appareil affiche une tempĂ©rature de surface de 48 degrĂ©s en benchmark. De quoi rendre la prise en main inconfortable et gĂŞner l’utilisateur lors de longues sessions de jeu, par exemple.

Or, Apple vante justement les capacitĂ©s de ses nouveaux iPhone 15 Pro et 15 Pro Max en matière de gaming. L’A17 Pro est ainsi censĂ©e pouvoir animer Ă elle seule des titres initialement dĂ©veloppĂ©s pour les consoles de salon, comme Resident Evil Village ou encore Assassin’s Creed Mirage, tous deux attendus sur iOS. La chauffe observĂ©e sur les iPhone 15 Pro Max pourrait tout Ă fait mettre un terme Ă ces vellĂ©itĂ©s.