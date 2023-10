Apple pourrait remplacer Google par son propre moteur de recherche : la preuve avec ces indices

Apple pourrait bien développer un concurrent à Google Search. De nombreux indices, résumés par Bloomberg, laissent entendre que la firme à la pomme aurait des raisons d'y songer.

La semaine passée, Apple s’est retrouvé à dire du bien de Google devant la justice américaine, et en particulier de son moteur de recherche, vu comme la meilleure alternative à proposer sur ses iPhone. Mais d’après Bloomberg, cela n’empêcherait pas la firme à la pomme de considérer une alternative très spéciale. À savoir un moteur de recherche développé par Apple directement.

Pourquoi Apple voudrait remplacer Google ?

Comme l’écrit Bloomberg, Apple reçoit en ce moment une commission sur les revenus publicitaires de Google provenant de son moteur de recherche sur iPhone. Cela rapporte autour de 8 milliards de dollars par an. De quoi donner une idée des revenus qui lui reviendrait avec son propre moteur : cela reviendrait peu ou prou à l’équivalent des ventes d’Apple Watch. Non négligeable.

En outre, la firme à la pomme est une habituée de l’intégration en interne des différentes technologies qui permettent à ses produits de briller. On l’a vu avec Apple Silicon, ou encore plus récemment avec les recherches sur l’écran micro-LED.

Quelles preuves montrent qu’Apple s’intéresse à la création d’un moteur de recherche ?

De nombreux indices tendent à démontrer qu’Apple travaille sur un moteur de recherche.

Les technologies déjà mises en place

Plusieurs technologies actuellement utilisées par des produits Apple s’approchent du fonctionnement d’un moteur de recherche. Bloomberg cite par exemple un moteur de recherche pour les applications appelé Pegasus (rien à voir avec l’affaire Pegasus) déjà utilisé dans plusieurs applications Apple, mais qui pourrait être intégré à l’App Store bientôt.

Autre élément probant : Spotlight, à savoir la barre de recherche située directement sur l’écran d’accueil des iPhone qui permet de fouiller directement dans tout l’appareil. Il lui arrive aussi de proposer des résultats de recherche sur le Web, tout comme n’importe quel moteur de recherche.

L’entreprise a aussi mis en place un robot d’exploration Web (un crawler dans le jargon) appelé Applebot. Son objectif est simple : indexer les sites web pour les proposer en résultats de recherche dans Siri et Spotlight.

Les compétences annexes

Apple aurait donc de bonnes bases pour se lancer. En parallèle, l’entreprise explorerait également d’autres pistes qui laissent explicitement penser qu’un Google-like est en développement. Attention cependant, comme l’écrit Bloomberg, la probabilité qu’Apple se lance reste faible, du fait des revenus que l’entreprise touche auprès de Google.

L’entreprise possède déjà sa propre équipe pour gérer la publicité. Elle travaille sur l’App Store ou Apple News, et possède donc une partie des compétences qu’il faudrait demain pour un moteur de recherche.

Par ailleurs, Apple explorerait activement les terres de l’IA en embauchant de nouveaux ingénieurs spécialisés en apprentissage automatique. En 2019, l’entreprise avait d’ailleurs acquis Laserlike, une entreprise spécialisée dans la recherche sur internet basée sur l’IA.

Autant de technologies et de bases déjà explorées ou mises en place qui pourraient servir, demain, à la création d’un Google Search par Apple. Beaucoup ont essayé, presque tous s’y sont cassé les dents. Mais Apple demeure l’une des entreprises les plus rentables au monde et possède donc les épaules pour mener un tel projet.