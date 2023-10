Recharge sans-fil BMW : un danger pour l’iPhone 15 et 15 Pro

Certains propriétaires de BMW rapportent un dysfonctionnement majeur de la puce NFC, sur leur iPhone 15, après avoir rechargé l'appareil à l'aide du pad de recharge sans-fil de leur véhicule. Cette panne rend inutilisable Apple Pay et a déjà conduit Apple à remplacer purement et simplement certains iPhone impactés.

Vous ĂŞtes l’heureux propriĂ©taire d’un vĂ©hicule BMW et vous venez d’acheter un iPhone 15 ? Vous devriez alors Ă©viter de recharger votre nouveau smartphone Ă l’aide du pad de charge par induction installĂ© dans votre voiture. Certains propriĂ©taires de BMW rapportent, en effet, que la charge sans-fil de leur vĂ©hicule a endommagĂ© rien de moins que la puce NFC de leur iPhone 15. Cette dernière est cruciale, puisqu’on lui doit les paiements via Apple Pay. C’est aussi cette mĂŞme puce qui permet de faire fonctionner les clĂ©s de voiture dĂ©matĂ©rialisĂ©es.

Comme le souligne MacRumors, les utilisateurs impactĂ©s expliquent (sur Twitter comme sur le forum du site spĂ©cialisĂ©), qu’au bout de quelques charges depuis le socle de recharge sans fil de leur BMW, leur iPhone a fini par lancer le mode de rĂ©cupĂ©ration des donnĂ©es, avec un Ă©cran blanc, suivi d’un redĂ©marrage.

Un message d’alerte qui signe la mort de la puce NFC

Une fois ce redĂ©marrage effectuĂ©, un message s’affiche alors dans l’application « Cartes ». Ce dernier stipule qu’il est dĂ©sormais impossible de configurer Apple Pay. En filigrane, iOS signifie par ce biais que la puce NFC de l’iPhone concernĂ© est vraisemblablement hors service.

Il semble, en effet, impossible de résoudre ce problème sur le plan logiciel. Preuve en est, Apple a remplacé sans sourciller certains iPhone après avoir confirmé la défaillance de leur puce NFC.

Notons que les plaignants Ă©taient majoritairement propriĂ©taires d’iPhone 15 Pro et 15 Pro Max, mais il est tout Ă fait possible que les iPhone 15 et 15 Plus soient, eux aussi, vulnĂ©rables.

Dans l’immĂ©diat, la prudence reste donc de mise pour tous les utilisateurs d’iPhone 15 conduisant une BMW Ă©quipĂ©e d’un pad de recharge sans-fil. Pour l’heure, on ignore en effet quelle est la cause du problème, combien d’utilisateurs sont impactĂ©s et quels modèles de vĂ©hicules BMW sont concernĂ©s.