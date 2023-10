iPhone 15 : Apple a oublié de mettre à jour cet accessoire très utile

L'iPhone 15 est passé à l'USB-C et abandonne le Lightning. Problème : la marque commercialise encore une batterie externe MagSafe se rechargeant par Lightning.

Depuis le retour du MagSafe sur iPhone, Apple mise de plus en plus sur la connexion sans fil sur son smartphone. Vous pouvez ainsi charger votre smartphone par induction en le posant sur une base de recharge. La marque propose aussi un accessoire très particulier : une batterie externe MagSafe. Contrairement aux batteries externes classiques, celle-ci a l’avantage d’être très compacte et de s’installer magnétiquement au dos de votre iPhone. Pas besoin de transporter une batterie dans votre sac et d’avoir un long fil allant jusqu’à votre smartphone.

La batterie MagSafe n’est pas passée à l’USB-C

Avec l’iPhone 15, Apple est passé à l’USB-C. Le connecteur est déjà proposé sur MacBook et iPad, et avec l’iPhone, Apple termine en quelque sorte de remplacer son connecteur Lightning. Seulement, la marque continue de l’utiliser sur ses accessoires. Il y a au moins 6 produits de la marque qui utilisent toujours le Lightning.

Le plus pénible pour un utilisateur d’iPhone est peut-être la batterie MagSafe. Théoriquement, elle est compatible avec l’iPhone 15 comme avec l’iPhone 12, 13 ou 14 puisqu’elle permet de recharger votre smartphone par induction et que le design d’Apple n’a pas trop changé. En revanche, pour recharger cette batterie externe il faudra utiliser un câble Lightning.

Espérons donc que dans les prochains mois, Apple proposera une batterie MagSafe rechargeable par USB-C. Elle pourrait en profiter pour en augmenter la capacité. La version actuelle a une capacité d’environ 3000 mAh ce qui permet de seulement recharger partiellement un iPhone vide. Certains accessoires proposent désormais des batteries 5000 voire 10 000 mAh avec la même connexion magnétique MagSafe.

Sans aller jusqu’à concurrencer un fabricant chinois peu regardant sur les normes ou la praticité de son accessoire, Apple pourrait améliorer la recette avec une nouvelle batterie MagSafe. Reste à savoir quand elle pourrait être dévoilée.