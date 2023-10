AirPods 4, AirPods Max 2 : changements, design, les plans d’Apple pour 2024

Grâce aux sources de Bloomberg, on a une meilleure idée du calendrier de sortie des prochains écouteurs AirPods d'Apple. La firme prépare le passage à l'USB-C et devrait intégrer d'autres nouveautés.

Après le passage à l’USB-C des écouteurs AirPods Pro, Apple devrait en faire de même pour le reste de sa gamme audio. Après tout, la marque a désormais adopté le connecteur universel pour ses iPhone, iPad et Mac. Il n’y a donc plus aucune raison de conserver le Lightning.

Ça tombe bien, d’après Mark Gurman pour Bloomberg, Apple devrait faire un renouvellement complet de sa gamme audio en 2024. Avec des nouveautés intéressantes à la clé.

Apple AirPods 4 : deux paires d’écouteurs

Apple travaille sur deux versions de ses prochains AirPods 4. Le but est de remplacer complètement les AirPods 2 et AirPods 3 toujours au catalogue. La principale différence entre les deux modèles est que la version haut de gamme proposera de la réduction de bruit active.

Au niveau du design, les écouteurs auraient des tiges plus courtes et discrètes. On ne retrouverait toujours pas de capuchons interchangeables, une particularité des AirPods Pro.

Dans les deux cas, le boitier de recharge passerait à l’USB-C. Le modèle haut de gamme gagnerait aussi la fonction « Find My », c’est-à-dire un petit haut-parleur pour aider à retrouver plus facilement le boitier.

Apple AirPods Max 2 : peu de changement ?

Apple commercialise depuis 2020 un casque haut de gamme nommé AirPods Max. Une nouvelle génération serait prévue pour la fin de l’année 2024, soit quatre ans plus tard. Au programme, un passage à l’USB-C pour la recharge et une nouvelle puce de connexion plus moderne. Bloomberg mentionne aussi de nouveaux coloris.

Peu de changements seraient à attendre de cette génération, ce qui est plutôt étonnant avec quatre ans de développement.

AirPods Pro 3 : pas avant 2025

Si les AirPods Pro (USB-C) comportent quelques changements, on ne peut pas totalement parler de nouvelle génération. Apple préparerait un nouveau design pour 2025. C’est avec ce nouveau produit qu’Apple pourrait mettre l’accent sur la santé comme nouveau différenciateur de ses écouteurs face à la concurrence.