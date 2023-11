Apple M3 vs. Snapdragon X Elite : la future puce de Qualcomm donne du fil à retordre à Apple

Des premiers benchmarks pour les nouvelles puces M3 d'Apple ont été dévoilées sur le site de Geekbench. C'est l'occasion de les comparer à la future puce de Qualcomm pour PC, le Snapdragon X Elite.

Apple a dévoilé récemment dévoilé sa nouvelle puce M3 qui sera intégré à deux nouveaux MacBook ainsi qu’un nouvel iMac. En attendant leur sortie dans le commerce le 7 novembre, des premiers benchmarks synthétiques sont déjà disponibles via l’outil Geekbench.

Si ces chiffres permettent une première comparaison entre les différentes puces d’Apple, elles nous permettent d’en effectuer une autre avec la future puce ARM de Qualcomm pour PC, le Snapdragon X Elite.



Snapdragon X Elite plus rapide que M3

Il y a quelques jours, Qualcomm a dévoilé les résultats des premiers benchmarks pour sa puce Snapdragon X Elite qui devrait débarquer sur PC à la mi-2024. Des chiffres qu’on peut déjà comparer à ceux de la puce M3 disponibles sur le site de Geekbench. (via MacRumors)

Selon ces premiers chiffres, le Snapdragon X Elite (avec ses 10 coeurs haute performance) dépasserait sans surprise le M3 et ses 4 cœurs haute performance et 4 cœurs économes. Le processeur de Qualcomm serait même au-dessus de la puce M2 Max et ses 12 cœurs CPU dévoilée au début de l’année. Cependant, elle ne rivalise pas avec la M3 Max ni avec le M2 Ultra (présente dans les Mac Pro et Mac Studio) qui restent bien au-dessus dans ce test multicoeurs.



Des résultats préliminaires mais prometteurs

Évidemment, il ne s’agit que de benchmarks synthétiques qui vous donneront une idée du niveau de performance de chacun de ces puces, mais avec des écarts qui ne refléteront pas forcément la réalité. Cependant, on peut s’attendre à de futurs laptops sous Windows qui dépasseront sans peine les performance d’une puce M3 de base.

Mais avec ces premiers indicateurs, on assiste alors au début d’une concurrence acharnée sur le segment des processeurs ARM pour ordinateurs portables. Si la réponse de Qualcomm s’annonce aussi efficace que ce qu’esquissent ces benchmarks, alors Apple aura bien du souci à se faire. Surtout avant l’arrivée de Nvidia et AMD sur le même segment d’ici 2025.