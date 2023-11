Apple Music : le forfait le moins cher disparait, le renouvellement automatique désactivé

L'abonnement Voice d'Apple Music a discrètement été supprimé par Apple. Aucune raison officielle n'a été avancée, mais quelques indices laissent à penser que c'était pour le mieux.

Tandis que tous les services de streaming musical ont tendance à voir leurs prix augmenter, d’autres suppriment certaines offres. C’est le cas d’Apple Music avec son abonnement Voice, indisponible après deux ans de bons et loyaux services.

L’abonnement Apple Music dédié à Siri supprimé

C’est 01net qui a repéré le changement sur la grille tarifaire d’Apple Music. Parmi les abonnements, il en manque un : Voice. Si l’on en croit la Wayback Machine, il semblerait que l’offre ait disparu le 1er novembre. C’est ce qu’Apple confirme sur une page de support canadienne.

L’entreprise dit désactiver le renouvellement automatique pour les abonnés existants. Ces derniers profiteront de Voice jusqu’à la fin de leur dernier cycle de facturation. Sur leur dernière facture, une notification apparaîtra avec davantage d’informations. Évidemment, Apple les encourage à passer sur un autre forfait. Quant à ceux qui disposaient d’une période d’essai gratuite, elle se poursuivra jusqu’à péremption. Ensuite, un unique cycle de facturation pourra être exercé.

Trop de limitations et pas assez de succès ?

Arrivé en décembre 2021, l’idée était d’offrir un abonnement à 4,99 euros par mois : un prix abordable, mais une offre avec des concessions. Tout passait alors par Siri, l’assistant vocal d’Apple. On lance les morceaux et les playlists avec la voix, sans passer par l’application de streaming musical.

Les limitations étaient importantes : on ne pouvait pas créer de playlist, ni choisir l’ordre de lecture. Pas d’audio spatial ni de qualité lossless non plus. Côté fonctionnalités, certaines manquaient à l’appel : impossible d’accéder aux paroles et aux clips. Heureusement, Voice permettait d’accéder à l’ensemble du catalogue de l’application. Par chance aussi, on n’était pas obligé de couper la musique ou de passer la piste à la voix : le lecteur s’affichait sur son appareil.

