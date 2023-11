iOS 17.1.1 : ce que devrait changer cette petite mise à jour surprise

D'après MacRumors, Apple prépare une mise à jour surprise vers iOS 17.1.1 qui interviendrait avant le déploiement de la version 17.2. Il s'agirait essentiellement d'apporter des correctifs à certains bugs.

Après iOS 17, on a eu droit à iOS 17.1 sur les iPhone compatibles. Depuis, la phase bêta d’iOS 17.2 a commencé et débouchera sur une version stable attendue en décembre. Or, voilà qu’Apple dégaine une mise à jour surprise qui vient se glisser entre les deux. Il s’agit d’iOS 17.1.1.

Le site MacRumors affirme en effet avoir trouvé des preuves. La mise à jour iOS 17.1.1 serait donc actuellement en préparation et devrait être déployée auprès du grand public dans peu de temps. Tout porte à croire que cette version servira surtout à corriger des bugs sans avoir à attendre la mouture 17.2.

À quoi s’attendre pour iOS 17.1.1 ?

Sans pouvoir en être certain, MacRumors évoque quelques pistes plausibles quant aux problèmes qui devraient être réglés avec iOS 17.1.1. Le site spécialisé suggère, en premier lieu, un patch rectifiant le tir sur les problèmes de connectivité Wi-Fi rencontrés par certains iPhone. C’est un correctif qui sera intégré dans iOS 17.2, mais on peut supposer qu’Apple n’a pas voulu patienter jusqu’à décembre pour le proposer.

Il est également possible qu’iOS 17.1.1 vienne à la rescousse de certains iPhone qui s’éteindraient temporairement pendant la nuit. Le média rappelle aussi qu’Apple avait promis de réparer, avant la fin de l’année, un bug concernant la charge sans fil des iPhone 15 dans les voitures BMW. Il est tout à fait possible que cette mise à jour surprise vers la version 17.1.1 soit concernée.

A priori, au vu des changements mineurs qu’apporterait cette version, il faudrait s’attendre à un déploiement d’iOS 17.1.1 d’ici une à deux semaines.