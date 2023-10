Les iPhone, iPad et Apple Watch se mettent à jour avec des fonctionnalités qu’on attendait

C'est la journée des mises à jour pour Apple : ses iPhone, iPad et Apple Watch se mettent à jour. Ce sont en fait les arrivées respectives d'iOS 17.1, iPadOS 17.1 ainsi que watchOS 10.1. C'est aussi l'occasion de déployer des fonctionnalités annoncées par Apple depuis longtemps, mais qui n'étaient pas encore disponibles.

Lors de la WWDC 2023 en juin dernier, mais aussi lors de sa grande conférence de septembre, Apple a présenté iOS 17, iPadOS 17 et watchOS 10, ses systèmes d’exploitation pour iPhone, iPad et Apple Watch. Nouvelles fonctionnalités, nouveaux menus et design légèrement revu : si les changements ne sont pas révolutionnaires, certains sont intéressants. Malheureusement, quelques nouveautés déjà annoncées n’étaient pas encore disponibles. Apple règle cela aujourd’hui dans la dernière mise à jour de ses produits, tout en corrigeant certains bugs.

iOS 17.1 et iPad 17.1 : AirDrop à distance

Apple aurait dû sortir ces deux mises à jour la veille, mais iOS 17.1 et iPadOS 17.1 arrivent officiellement, après près d’un mois de bêta. On y trouve donc AirDrop qui peut fonctionner même lorsque les deux appareils ne sont pas à proximité l’un de l’autre. Le transfert de fichiers d’Apple peut être utilisé à distance, via une connexion cellulaire ou le Wi-Fi.

Un ajout très attendu sur Apple Music fait son arrivée : les morceaux favoris. Les utilisateurs peuvent dorénavant ajouter certains morceaux, playlists et albums en favoris, pour les retrouver dans un dossier dédié, au lieu de créer une playlist. Sur les playlists, Apple Music vous conseille des chansons à y ajouter, comme c’est le cas sur Spotify.

watchOS 10.1 : le Double Tap est enfin là

Les Apple Watch se mettent elles aussi à jour. Ce qui était le plus attendu, c’est la fonction Double Tap, présente désormais sur les Apple Watch Series 9 et Apple Watch Ultra 2. À noter que Double Tap n’arrivera pas sur les modèles plus anciens. En faisant toucher deux fois son pouce avec son index (avec la main sur laquelle on porte la montre), on peut déclencher des actions. Ouvrir une notification, décrocher un appel, mettre en pause la musique, etc. De quoi utiliser la montre même lorsque son autre main est prise.

À partir de l’Apple Watch Series 7, c’est NameDrop qui arrive. En approchant une Apple Watch d’un iPhone (sous iOS 17), on peut partager des informations de contact.

L’iPhone 12 a droit à un changement dédié, à cause de la législation française

Souvenez-vous le 12 septembre dernier, le soir même de la keynote d’Apple : l’agence française des fréquences radio avait interdit la vente de l’iPhone 12. Hasard du calendrier selon les autorités, ces dernières mettaient en cause le débit d’absorption spécifique (DAS) du smartphone, qui serait trop élevé par rapport à la réglementation.

Malgré la défense d’Apple, l’ANFR n’a pas plié : l’entreprise a dû développer un correctif, validé par l’agence. Cela a entraîné la suppression de la détection d’éloignement du corps, qui permet à l’iPhone d’ajuster sa puissance de transmission lorsqu’il n’est pas tenu près du corps. L’iPhone 12 reçoit donc avec iOS 17.1 un changement du DAS, pour les modèles français uniquement. De quoi autoriser enfin sa commercialisation.